부산시, 생태·문화 통합 여가공원 조성…15분도시 정책 연계 추진

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주요 공원 32곳 특화 기능 중심 추진

여가문화 프로그램 확대 시민 삶 향상



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 도시공원을 단순한 휴식 공간에서 시민의 일상 여가문화 거점으로 탈바꿈시키기 위한 기본계획을 수립했다.

시는 '모두에게 열린 도심 속 바다·산·강 – 회복과 활력의 공원도시 부산'을 비전으로 공원여가문화 활성화 기본계획을 마련했다고 11일 밝혔다. 이 계획은 시민 삶의 질 향상과 15분도시 정책 연계를 목표로 생활밀착형 공원 운영 방향을 제시한다.

부산시가 '모두에게 열린 도심 속 바다·산·강 – 회복과 활력의 공원도시 부산'을 비전으로 부산광역시 공원여가문화 활성화 기본계획을 수립했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

시는 시민 설문조사와 전문가 자문, 공론회, 구군 의견수렴 등을 거쳐 지역 여건을 반영한 실효성 있는 정책을 도출했다. 행정 주도의 일방적 계획이 아닌 시민과 전문가의 다양한 의견을 폭넓게 수렴한 결과다.

기본계획은 '회복과 활력의 공원도시 부산'을 목표로 여가문화 프로그램 확대, 공원시설 개선, 시민참여형 운영체계 구축 등 3대 전략과 9개 추진과제로 구성된다.

첫 번째 전략은 '시민들 가까이 즐기는 여가문화의 거점'이다. 생태·건강·문화 분야의 주제특화 프로그램을 운영하고, 공원자연학교, 도시공원 쉼표 프로그램, 공원문화살롱 등을 추진한다. 15분 반려공원, 파크 크리에이터 양성, 공원문화링크플러스(+), 부산공원 위크(WEEK) 등 시민 참여와 공원 간 연계를 강화하는 사업도 포함된다.

두 번째 전략은 '도심 속 모두에게 열린 생태공간'이다. 공공디자인과 보행환경, 공원생태환경 개선과 편의시설 확충을 추진하며, 공원별 특화시설을 단계적으로 확대한다. 수변·산림·갈맷길과 연계한 연결공원 조성과 유휴공간 활용 방안도 중장기 과제로 제시한다.

세 번째 전략은 '시민참여로 함께 가꾸는 공원'이다. 시민 참여 기반의 공원 브랜딩 강화와 전문 운영인력·예산 확충을 추진하고, 중장기적으로 권역별 공원여가센터를 도입해 지속 가능한 운영체계 구축 방향을 담았다.

시는 부산시민공원, 용두산공원, 북항친수공원 등 시가 관리하는 핵심공원 16곳과 오시리아 공원, 에이펙(APEC)나루공원, 평화공원 등 구·군이 관리하는 거점공원 16곳 등 총 32곳을 중점적으로 육성할 계획이다. 각 공원은 관광·문화·해양·K콘텐츠 등 특화 기능을 중심으로 콘텐츠를 구성해 생활여가와 커뮤니티 프로그램의 거점 역할을 수행할 예정이다.

공원의 여가문화 기능 강화는 시민 삶의 질 향상뿐 아니라 관광 활성화와 지역경제 파급효과로 이어질 것으로 기대된다. 부산시는 기본계획을 바탕으로 단기·중기 추진과제와 우선순위를 검토해 실행에 옮길 예정이다.

시는 지난해(2025년) 시작한 공원 여가 프로그램 '부산한 공원' 시즌2와 '꿈을 그린 원정대'를 한층 업그레이드해 추진할 계획이다. '꿈을 그린 원정대'는 15분도시 생활권 내 공원과 유치원을 연계해 어린이들이 정원을 직접 가꾸는 프로그램으로, 올해 시범사업을 거쳐 2026년부터 본격 확대·운영될 예정이다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "부산의 도시공원은 휴식과 산책을 넘어 생태·건강·문화·관광이 어우러진 다양한 여가문화 활동으로 시민의 몸과 마음을 회복하는 공간으로 거듭날 것"이라며 "공원이 15분도시의 핵심 거점이자 생활밀착형 공공공간으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.