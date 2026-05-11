트럼프, 13일 저녁 베이징 도착...14일 시 주석과 정상회담

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 14일 오전 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖는다고 백악관이 10일(미국시간) 밝혔다.

백악관에 따르면 두 정상은 14~15일 이틀간 최소 6개 일정에서 대면한다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 30일 부산 김해국제공항 나래마루에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 13일 저녁 베이징에 도착해 이튿날 환영 행사와 양자 회담을 가진 뒤 톈탄(天壇)공원을 함께 둘러보고 국빈 만찬을 함께할 예정이다.

15일에는 출국 전 티타임과 업무 오찬이 예정돼 있다. 트럼프 대통령은 연내 시 주석 부부를 워싱턴DC에 초청해 답방 행사를 갖기를 원하고 있다고 애나 켈리 백악관 부대변인이 전했다.

로이터통신은 미 당국자들을 인용해 이번 회담에서 양국이 무역·투자 촉진을 위한 위원회 설치에 합의할 것으로 예상되며, 중국은 보잉 항공기·미국산 농산물·에너지 구매 계획을 발표할 것으로 보인다고 보도했다.

지난해 11월 양국이 합의한 무역전쟁 휴전 연장 문제도 논의될 예정이나 이번 주 안에 결론이 날지는 불확실하다. 한 당국자는 "아직 만료되지 않았으며 적절한 시기에 연장 여부를 발표할 것"이라고 밝혔다.

난제들도 산적해 있다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에서 중국의 이란산 원유 구매, 대러 이중용도 제품 수출, 무기 수출 가능성 등을 압박할 것으로 예상된다.

중국의 핵 프로그램 문제도 제기될 것으로 보이나, 중국은 핵군비통제 논의에 응할 의향이 없다는 입장을 미국에 사적으로 전달한 것으로 알려졌다.

대만 문제와 관련해서는 미국의 정책에 변화가 없을 것이라고 당국자는 선을 그었다. 미국이 중국에 인공지능(AI) 개발 관련 소통 채널 마련을 제안할 가능성도 있다.

트럼프 대통령의 중국 방문은 2017년 11월 이후 약 8년 6개월 만이며, 두 정상의 대면 회담은 지난해 10월 부산 APEC 회의 이후 6개월여 만이다.

wonjc6@newspim.com