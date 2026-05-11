[LPGA] 최혜진, 미즈호 아메리카스 공동 3위…티띠꾼 대회 2연패

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진이 미국 무대 첫 우승을 꿈을 이루지 못했지만 시즌 최고 성적을 올렸다.

최혜진은 11일(한국시간) 미국 뉴저지주 웨스트 콜드웰 마운틴 리지 컨트리클럽(파72)에서 끝난 LPGA 투어 미즈호 아메리카스 오픈(총상금 325만달러) 최종 4라운드에서 버디 3개, 보기 2개를 묶어 1언더파 71타를 기록했다. 나흘 합계 8언더파 280타를 기록한 최혜진은 재미교포 제니 배, 앨리슨 리(이상 미국), 가비 로페스(멕시코)와 함께 공동 3위에 올랐다. 올해 개인 최고 순위이자 혼다 LPGA 타일랜드 공동 8위, 블루베이 LPGA 공동 5위에 이은 시즌 세 번째 톱10이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

3타 뒤진 단독 3위로 출발한 최혜진은 4번홀과 6번홀 '징검다리 버디'로 선두를 압박했다. 그러나 7번 홀 파3에서 첫 보기를 적어내 흐름이 끊겼고 9번 홀 파4에서도 1타를 더 잃으면서 사실상 추격 동력을 잃었다. 후반 들어 11번 홀 파4 버디로 다시 언더파를 만들었지만 남은 7개 홀을 모두 파로 마치며 첫 LPGA 우승 도전은 다음으로 미뤄야 했다.

최혜진은 2022년 LPGA 데뷔 이후 아직 첫 우승을 신고하지 못했다. 개인 최고 성적은 2022년 CP 위민스 오픈과 지난해 메이뱅크 클래식, 마이어 클래식 준우승이다.

세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)이 이날 버디 4개, 보기 1개로 3언더파 69타를 적어내 합계 13언더파 275타로 인뤄닝(중국·9언더파 279타)을 4타 차로 제치고 우승컵을 들어 올렸다. 2월 혼다 LPGA 타일랜드에 이어 시즌 2승째이자 LPGA 통산 8승째다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일 LPGA 투어 미즈호 아메리카스 오픈 2연패를 이룬 지노 티띠꾼. [사진=LPGA] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

올 시즌 LPGA 투어는 다승 경쟁이 뜨겁다. 3승을 쓸어 담은 넬리 코르다(미국)에 이어 김효주와 티띠꾼, 해나 그린이 나란히 시즌 2승 고지를 밟았다. 지난해 개막 후 26개 대회 동안 2승 선수가 나오지 않았던 흐름과는 전혀 다른 양상이다.

신지은이 최종 합계 6언더파 282타 공동 7위에 올랐고 유해란은 3언더파 285타 공동 14위, 윤이나는 1언더파 287타 공동 20위, 루키 황유민은 1오버파 289타 공동 34위, 고진영은 6오버파 296타 공동 52위로 대회를 마쳤다.

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