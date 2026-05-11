문체부, 15일 '629돌 세종대왕 나신 날' 기념행사...시민 1000명 무료 참여

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 15일 세종대왕 629돌 나신 날 기념행사를 경복궁 흥례문 광장에서 개최한다.
- 류승룡 사회로 여민락 등 전통·현대 공연과 세종문화상 시상이 진행된다.
- 14일 사전 참여행사와 15일 전시·체험 프로그램이 가족 단위로 열린다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 오는 5월 15일 오후 6시 경복궁 흥례문 광장에서 '629돌 세종대왕 나신 날' 기념행사를 개최한다.
'여민락, 세상과 함께 즐기다'를 주제로 한 이번 행사는 세종대왕의 애민 정신과 문화적 업적을 기리고, 온 국민이 함께 즐기는 축제의 장으로 마련된다. 시민 1000여 명이 참석한 가운데 배우 류승룡이 사회를 맡으며, 국립국악원의 '대취타'와 '여민락' 등 전통예술 공연과 '정대업 일무', '북극성 그리고 스물여덟' 등 전통을 현대적으로 재해석한 무용 공연이 펼쳐질 예정이다.
행사에서는 한국어 및 한글, 문화예술 및 인문과학, 국민 문화복지 및 다양성, 문화 교류협력과 세계화 등 4개 분야에서 우리 문화의 창조적 발전에 기여한 개인·단체에게 '세종문화상'도 시상한다.
사전행사인 14일 오후에는 광화문 세종대왕 동상 앞에서 시민들이 직접 '생신 축하 인사'를 써서 바닥에 영상으로 띄우는 참여형 행사가 열린다.
15일에는 오전 10시부터 오후 6시 본 행사 전까지 경복궁 흥례문 광장에서 전시·체험 행사가 이어진다. ▴훈민정음 서문 탁본 뜨기(한글문화연대) ▴해시계 앙부일구 만들기(국립과천과학관) ▴멀티미디어 체험 '한글 놀이터'(국립한글박물관) ▴세종대왕과 한의학(한국한의학연구원) ▴전통 악기 단소 제작(국립국악원) ▴세종시대 사원증 만들기(국어문화원연합회) 등 다양한 프로그램이 가족 단위 방문객을 맞이한다.
기념행사는 무료로 누구나 참여할 수 있으며, 11일부터 13일까지 행사 공식 인스타그램과 문체부 누리집을 통해 사전 신청을 받는다.
fineview@newspim.com