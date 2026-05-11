전국 광역단체장 5월11일 일정

AI 핵심 요약beta
- 여중협 강원도지사 권한대행이 6일 지휘부 간담회를 했다.
- 김경덕 부산시장 권한대행이 주간정책회의를 열었다.
- 박일웅 경남지사 권한대행이 통합지원협의체 회의를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲여중협 강원도지사 권한대행
-지휘부 간담(09:10 행정부지사실)
-임용장 수여(10:00 본관 소회의실)
-기자간담회(14:00 기자실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-주간정책회의(09:00 영상회의실)
-제25회 식품안전의 날 기념식(10:00 대회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-통합지원협의체 회의(11:00 도정회의실)
-2026 가정의 달 기념식(18:00 창원컨벤션센터 3층 회의실)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
- 제132주년 동학농민혁명 기념식 (10:30 국립중앙박물관)
▲강기정 광주시장
- 2026년 빛고을관등회 관등법회(18:30 5·18민주광장)
▲유득원 대전시장 권한대행
-재난 취약시설 현장점검(10:00 유성구 일원)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com