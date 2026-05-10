조문관 양산시장 후보, 선대위 발대…"시민 중심 시정 구현"

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[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 조문관 더불어민주당 양산시장 후보는 10일 오후 양산시 물금읍 가촌 선거사무소에서 선거대책위원회 발대식을 갖고 본격 선거체제에 돌입했다.

더불어민주당 조문관 양산시장 후보(가운데)가 10일 오후 2시 물금읍 가촌에 위치한 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 발대식에서 승리를 다짐하고 있다.[사진=조문관 양산시장 후보 선거캠프] 2026.05.10

행사에는 이재영 민주연구원장과 김두관 전 의원 등 주요 인사와 지지자 1000여 명이 참석했다.

이재영 원장은 "지방 권력의 장기집권 구조를 바꿔야 할 시점"이라며 "변화하는 양산에 맞는 새로운 인물 선택이 필요하다"고 강조했다. 김두관 전 의원도 "조 후보는 지역 발전을 이끌 적임자"라며 당원과 시민의 결집을 촉구했다.

조 후보는 이번 선거를 '민생 중심 선거'로 규정했다. 조 후보는 선대위 주요 간부들에게 임명장을 수여하며, 네거티브 선거운동을 지양하고 오직 양산시민의 민생을 위한 공약으로 정정당당하게 승부하겠다는 필승의 의지를 다졌다.

이어 오직 민생, 오직 실용의 정신으로 이재명 대통령처럼 시민의 뜻을 현실로 만드는 결단과 추진력으로 일하겠다고 말했다.

발대식 이후 조 후보와 더불어민주당 양산 갑·을 지역 광역·기초의원 후보들은 현충탑을 찾아 참배하고 선거 완주 의지를 다졌다. 이들은 공정하고 깨끗한 선거를 통해 시민 기대에 부응하겠다고 약속했다.

조 후보는 "순국선열의 뜻을 이어 시민 중심 시정을 구현하겠다"며 "양산의 변화를 이끌 정책으로 평가받겠다"고 말했다.

조 후보는 선대위 출범을 계기로 조직을 본격 가동하고, 지역 전역을 돌며 민생 공약을 순차적으로 제시할 계획이다.

news2349@newspim.com