[프로축구] '이정효호' 수원, 21세 GK 한태희에 막혀 대구와 0-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성이 대구FC의 '신성' 수문장 한태희의 선방 쇼에 막혀 승점 1점을 얻는 데 그쳤다.

수원은 9일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 2026 11라운드 홈 경기에서 대구와 0-0으로 비겼다. 이정효 감독 체제에서 우승 후보로 꼽히는 수원은 지난 수원FC전 패배에 이어 2경기 연속 무승(1무 1패)의 늪에 빠졌다. 승점 23을 기록한 수원은 선두 부산 아이파크(승점 25) 추격에 제동이 걸렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정효 수원 감독이 9일 K리그2 2026 11라운드 대구와 홈경기에서 실망한 듯 주저앉아 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

경기는 수원이 두드리고 대구가 버티는 형국이었다. 전반 27분 홍정호가 대구의 골망을 흔들었으나 앞선 상황에서의 파울이 선언되며 득점이 취소됐다. 전반 31분에는 브루노 실바의 컷백을 받은 헤이스가 결정적인 슈팅을 날렸지만 대구 골키퍼 한태희의 손끝에 걸렸다.

후반 들어 수원의 공세는 더욱 거세졌다. 후반 21분 김도연의 크로스에 이은 헤이스의 헤더가 골문 안으로 향했으나 한태희가 동물적인 감각으로 쳐내며 실점을 막았다. 후반 39분에는 김도연의 강력한 왼발 슈팅이 크로스바를 때리는 불운까지 겹쳤다. 대구 역시 세라핌과 세징야를 앞세워 역습에 나섰으나 수문장 김준홍의 선방에 막혀 소득 없이 돌아섰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대구FC 골키퍼 한태희. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

이날의 주인공은 단연 대구의 21세 골키퍼 한태희였다. 경기 종료 직전 김지현의 근거리 슈팅까지 막아낸 한태희는 수원의 파상공세를 무실점으로 틀어막으며 팀에 귀중한 승점 1점을 안겼다. 최성용 감독 부임 이후 안정세를 찾은 대구는 승점 15로 6위를 유지했다. 홈에서 승점 3점을 노렸던 수원은 골 결정력 부재와 골대 불운에 울며 다음 기회를 기약하게 됐다.

충북청주는 같은 시각 청주종합운동장에서 열린 김포FC와의 경기에서 1-1로 비겨 충북청주(승점 11)는 13위, 김포(승점 13)는 10위에 자리했다.

psoq1337@newspim.com