민주당, 이미 징계했던 강진원·김태성 다시 검찰 고발 '논란'

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무소속 강진원 강진군수 후보 "불리한 판세 뒤집으려는 치졸한 행태"

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 당내 경선 과정에서 불법 당원 모집으로 징계를 받고 탈당해 군수 선거에 나선 무소속 강진원 강진군수 예비후보와 조국혁신당 김태성 신안군수 예비후보에 대해 더불어민주당이 다시 검찰에 고발하면서 논란이 커지고 있다.

민주당 전남도당은 지난 8일 강 예비후보와 김 예비후보를 공직선거법 위반, 사문서위조 및 행사, 업무방해 등 혐의로 서울남부지방검찰청에 고발했다고 밝혔다.

민주당에 따르면 강 예비후보와 강 예비후보의 입당원서 제출 대리인이 추천한 당원 가운데 수십 명의 주소 중복과 허위 거주지 기재 사실이 확인됐다.

더불어민주당 전남도당 로고 [사진=더불어민주당 전남도당]

신안 지역의 경우 특정 8개 주소지가 당원 68명의 거주지로 중복 기재됐고 여러 명이 동일한 신분증 뒷면 이미지를 제출한 정황도 파악됐다고 고발 배경을 전했다.

민주당 전남도당은 "조직적인 불법 행위가 의심된다"며 수사기관에 신속하고 철저한 수사를 촉구했다.

그러나 이들 두 예비후보는 이미 같은 의혹으로 당내 징계를 받아 경선에서 배제된 뒤 탈당해 각각 무소속과 조국혁신당 후보로 군수 선거에 나선 상황이다.

강 예비후보는 불법 당원 모집 의혹으로 '당원권 정지' 처분을 받고 민주당 경선에 참여하지 못하자 탈당 후 무소속으로 강진군수 출마를 선언했다. 김 예비후보 역시 경선에서 제외된 뒤 민주당을 떠나 조국혁신당 신안군수 후보로 나서 민주당 박우량 후보 등과 맞붙고 있다.

민주당의 추가 고발 소식에 강진원 예비후보는 "이미 당내 징계까지 내려놓고, 여론조사에서 불리한 국면이 전개되자 다시 검찰 고발 카드를 꺼낸 것은 공당으로서 치졸한 행태"라고 반발했다.

그는 "경선 기회를 원천 봉쇄해 놓고 이제는 무소속 후보가 된 뒤에도 선거판에서 다시 압박하려는 것 아니냐"고 주장했다.

강진원 예비후보는 "민주당 후보에게 불리하게 돌아가는 선거판을 뒤집어보려는 정치적 고발"이라고 비판했다.

그러면서 "도민들 앞에서 진짜 잘못을 한 쪽이 누구인 지, 6·3 지방선거에서 엄정한 심판이 내려질 것"이라고 말했다.

ej7648@newspim.com