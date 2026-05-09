강성휘 목포시장 후보 선거사무소 개소…이호균 합류 '민주당 원팀'

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 민주당 목포시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열었다.
- 당내 경쟁자 이호균 총장이 공동선대위원장직을 수락하며 원팀 체제를 구축했다.
- 강 후보는 목포 재도약과 청년 유출 극복을 약속하며 승리를 다짐했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 강성휘 목포시장 후보가 선거사무소 개소와 함께 당내 '원팀' 체제를 구축하며 본격 선거전에 돌입했다.
강성휘 민주당 목포시장 후보는 9일 목포시 선거사무소에서 개소식을 열고 지지자와 당원, 시민 등 약 2000명이 참석한 가운데 선거 행보를 시작했다.
행사에는 김원이 국회의원, 민형배 전남광주통합시장 후보, 박우량 신안군수 후보, 김산 무안군수 후보 등이 참석해 지지를 표명했다.
특히 당내 경선에서 경쟁했던 이호균 목포과학대학교 총장이 공동선거대책위원장직을 수락하면서 민주당 내부 결속을 상징적으로 보여줬다.
강 후보는 "경쟁은 있었지만 목표는 목포 발전"이라며 "민주당 원팀으로 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.
행사는 문화공연과 홍보영상 상영을 시작으로 국민의례, 내빈 소개, 축사, 후보 인사말 순으로 진행됐다.
강 후보는 "단순한 개소식이 아닌 목포 재도약의 약속"이라며 "청년 유출과 지역경제 침체를 극복하겠다"고 강조했다.
이어 "성과로 증명하는 '일하는 시장'이 되겠다"며 "돈이 도는 도시, 청년이 돌아오는 목포를 만들겠다"고 말했다.
그는 "이번 선거는 목포의 미래를 결정하는 선택"이라며 지지를 호소했다.
ej7648@newspim.com