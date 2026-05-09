[프로축구] K리그1 제주, 선두 서울 잡고 2연승...4위로 도약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 SK가 안방에서 선두 FC서울의 발목을 잡으며 연승을 달렸다. 제주는 9일 제주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 13라운드에서 박창준과 김준하의 연속 골에 힘입어 서울을 2-1로 꺾었다.

지난 라운드 부천FC전 승리에 이어 2연승을 달린 제주는 승점 18(5승 3무 5패)을 기록하며 단숨에 리그 4위로 도약했다. 올 시즌 첫 맞대결 패배도 깔끔하게 설욕하며 상위권 도약의 발판을 마련했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 박창준(오른쪽)이 9일 K리그1 2026 13라운드 서울전에서 선제골을 넣고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

서울은 최근 3경기 무승(1무 2패)의 부진에 빠지며 선두 수성에 비상이 걸렸다. 승점 26에 머문 서울은 2위 전북 현대와의 격차를 벌릴 기회를 놓친 채 불안한 1위를 유지하게 됐다.

이날 승리의 일등공신은 두 골에 모두 관여한 네게바였다. 전반 18분 네게바가 오른쪽 측면에서 수비수를 따돌린 뒤 낮게 깔아준 크로스를 박창준이 오른발로 마무리하며 선제골을 뽑았다. 제주는 전반 37분 박창준이 부상으로 빠지는 악재를 맞았지만 교체 투입된 김준하가 해결사로 나섰다. 후반 8분 네게바의 단독 돌파에 이은 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 나오자 문전으로 쇄도하던 김준하가 침착하게 밀어 넣으며 추가골을 터뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 김준하가 9일 K리그1 2026 13라운드 서울전에서 추가골을 넣고 동료에 안기며 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

서울은 후반 12분 이승모의 헤더 패스를 후이즈가 다시 머리로 받아 넣으며 한 골 차로 추격했다. 이후 서울은 로스의 헤더가 골대를 때리고 안데르손의 중거리 슛이 김동준의 선방에 막히는 등 파상공세를 펼쳤지만 끝내 동점 골을 만들지 못했다. 김동준의 잇단 '선방쇼'는 제주의 승리를 지켜낸 최후의 보루였다.

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