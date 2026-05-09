'평택을 재선거' 유의동 선거사무소 개소…김문수·유승민 지원

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보수 진영 인사들 대거 참석…지지 호소

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 6·3 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 9일 평택 서부지역인 안중읍에 선거사무소를 개소하고 지지 세력 결집에 나섰다.

특히 이날 개소식에는 김문수 전 경기도지사와 유승민·원유철 전 국회의원, 김소희 국회의원, 한무경 평택갑 당협위원장 등 보수 진영 인사들이 대거 참석해 힘을 보탰다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 김문수 전 경기도지사(왼쪽)와 유승민 전 국회의원(오른쪽이 유의동 후보(가운데)의 승리를 기원하고 있다.2026.05.09 krg0404@newspim.com

이날 유 후보는 "이재명 정부를 견제할 평택의 의석이 필요하다"며 "특히 민생을 챙겨야 할 거대 여당이 정치에만 몰두하고 있다"고 목소리를 높였다.

그는 "지금은 중동 전쟁 여파로 물가 상승이 시민 삶에 부담으로 다가오고, 북한 도발은 계속되는데 대응은 느슨해지고 있다"며 "하지만 정부는 개헌 시도와 공소취소특검법 추진하는 등 현실이 우려스러운 사항"이라고 강조했다.

이어 유 후보는 "이재명 정부를 위한 의석은 이미 충분하다"며 "평택만을 위한 의석, 폭주하는 여당을 견제할 날카로운 의원이 필요하다"고 주장했다.

그러면서 "평택의 미래 100년을 준비하며 도로·의료·생활 인프라를 강화해 모두가 성장하는 도시를 만들겠다"고 약속했다.

유승민 전 의원은 축사를 통해 "평택은 제가 애정이 많은 도시"라며 "평택을 평생 지켜온 사람과 선거를 위해 찾은 사람 중 평택 시민들은 현명하게 인재를 판단할 것"이라고 말했다.

원유철 전 의원도 "유의동 후보는 대한민국 미래를 위해 꼭 필요한 인물"이라며 "특히 평택은 안보도시인 만큼 그 중심에 언제나 있었던 유 후보가 꼭 필요하다"고 평가했다.

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