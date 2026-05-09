최원용 평택시장 후보 선대위 발대식…"말보다 실천·외형보다 성과"

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 더불어민주당 평택시장 후보가 9일 오전 11시 평택시 중앙로 인근 선거사무소에서 선거대책위원회 발대식을 열고 본선 승리를 향한 본격적인 행보에 나섰다.

행사에는 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 이언주 수석최고위원, 홍기원 국회의원(평택갑), 김현정 국회의원(평택병), 김용남 국회의원 후보(평택을) 등 당 핵심 지도부와 지역 정계 인사, 시민등 300여명이 참석했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 민주당 평택시장 후보가 앞으로 계획을 설명하고 있다. 2026.05.09 krg0404@newspim.com

이날 최원용 후보는 '준비된 시장, 행정 전문가! 평택의 미래 30년을 설계합니다'라는 슬로건을 내세우며 "단순한 외적 성장이 아닌 시민 삶의 질을 실질적으로 개선하겠다"는 청사진을 제시했다.

그는 "평택은 대한민국에서 가장 역동적으로 성장하는 도시지만, 정작 시민들은 팍팍한 삶과 힘겨운 출퇴근, 육아 환경에 대해 고통을 호소하고 있다"며 "이제는 보여주기식 행정이 아닌, 시민의 삶을 실제로 바꾸는 정치가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "말보다 실천으로, 외형보다 성과로 보답하겠다"며 "행정 전문가로서의 경험을 쏟아부어 시민들이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 약속했다.

특히 최 후보는 "오늘 이 자리는 단순히 선거를 준비하는 자리가 아니라, 평택의 변화를 바라는 시민의 마음을 하나로 모으는 위대한 출발점"이라며 "경기도의 추미애, 평택의 김용남과 최원용이 강력한 '원팀'으로 뭉쳐 경기도와 평택의 발전을 견인하는 승리의 역사를 쓰겠다"고 천명했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 민주당 평택시장 후보의 선대위 발대식에 힘을 보태기 위해 찾은 추미애 경기도지사 후보가 인사를 하고 있다. 2026.05.09 krg0404@newspim.com

축사에 나선 추미애 경기도지사 후보와 이언주 수석최고위원 등은 "최원용 후보는 평택의 미래를 맡길 수 있는 검증된 행정 전문가"라며 "경기도와 평택이 유기적으로 협력할 수 있도록 최 후보의 당선을 위해 경기도지사 선대위와 당 차원의 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

발대식을 마친 최원용 후보 선대위는 이번 행사를 계기로 평택 전 지역구의 조직망을 재정비하고 '준비된 시장' 이미지를 확산시켜 본선에서 승리하기 위한 본격적인 세몰이에 나설 계획이다.

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