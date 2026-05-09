[프로농구] KCC, 농구드라마 같은 승리...'6위팀 우승 신화' 1승 남았다

숀 롱, 27점 15리바운드...챔프전 3차전 88-87 재역전승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 숀 롱과 이정현 주연의 역대급 농구드라마였다. 하지만 마지막 장면에서 숀 롱은 웃었고 이정현은 울었다. '슈퍼팀' KCC가 극적인 재역전승을 거두고 챔피언까지 1승만 남겼다. 소노는 적지에서 천금 같은 대역전승을 눈앞에서 놓치며 벼랑 끝에 섰다.

부산 KCC는 9일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 3차전에서 고양 소노를 88-87로 꺾었다. 3연승을 질주한 KCC는 2년 만의 우승컵 탈환에 1승만 남겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 허웅(오른쪽)이 9일 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 3차전 소노전에서 숀 롱(가운데)을 격려하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

KCC는 10일 이어지는 4차전마저 승리하면 사상 첫 '6위팀 챔프전 우승'을 달성한다. 역대 챔프전에서 1~3차전을 모두 승리한 팀은 100% 우승컵을 들어 올렸다. 소노는 이제 '0%의 기적'에 도전해야 한다.

정규리그 6위로 마친 KCC는 '완전체'가 된 뒤 무적이었다. 고양에서 치른 1·2차전을 75-67, 96-78로 연파하고 부산으로 왔다. 2차전에서는 3점슛 18개를 꽂아 넣으며 챔프전 한 경기 최다 3점슛 신기록을 작성했다. 허웅·최준용·허훈·송교창 '사총사'가 3점슛 17개를 합작했고 성공률은 56%에 달했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 허훈이 9일 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 3차전 소노전에서 득점을 올리고 포효하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

1쿼터는 팽팽했다. 소노가 먼저 치고 나갔지만 KCC가 최준용의 3점슛과 송교창·숀 롱의 연속 득점으로 21-19 리드를 잡았다. 2쿼터부터 KCC가 조금씩 벌렸다. 허웅과 숀 롱, 최준용 등이 안팎에서 터지며 쿼터 중반 37-31로 달아났다. 소노가 나이트와 켐바오의 외곽포로 41-40까지 추격했지만 송교창이 3점슛 2개를 더하며 전반을 51-43으로 마무리했다.

3쿼터 중반 소노가 3연속 수비에 성공하며 57-61까지 맹추격했다. 하지만 허웅이 결정적인 3점슛 2개를 꽂았고 장재석의 수비와 숀 롱의 득점이 더해지며 KCC가 68-62로 3쿼터를 마쳤다. 4쿼터 초반 숀 롱과 허웅·허훈의 3점슛으로 KCC가 74-64까지 벌렸다. 최준용이 5반칙 퇴장을 당했지만 나머지 선수들이 맹활약하며 공백을 메웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 숀 롱이 9일 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 3차전 소노전에서 득점을 올리고 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

종료 1분 25초 전 이정현의 3점슛으로 소노가 83-86까지 따라붙었다. 허훈의 공격이 실패하고 소노가 공격권을 잡았지만 장재석이 나이트의 결정적인 슛을 블록했다. 이정현이 자유투 2개를 성공시켜 85-86, 1점 차가 됐다. 11.1초 전 소노의 마지막 공격. 이정현이 2초를 남기고 극적인 돌파 레이업을 성공시키며 87-86 역전에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 이정현이 9일 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 3차전 KCC전에서 레이업슛을 성공시키고 있다. [사진=KBL] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

KCC는 숀 롱의 마지막 슈팅에서 자유투 2개를 얻었다. 나이트가 5반칙 퇴장을 당했고 이날 자유투에서 절반에도 못 미치는 성공률을 보였던 숀 롱은 1초를 남기고 2개를 모두 침착하게 넣었다. 1초 남은 상황에서 소노는 엔드라인에서 장거리슛을 던졌지만 림에도 미치지 못했다.

이날의 히어로 숀 롱은 27점 15리바운드로 골밑을 지배했다. 허훈은 16점 10어시스트, 허웅은 3점슛 5개 포함 17점 7어시스트를 몰아쳤다. 최준용은 짧은 시간만 뛰고도 14점 5리바운드를 기록했다. 소노에서는 이정현이 빛바랜 19점을 폭발시켰다. 임동섭은 3점슛 4개 포함 18점, 켐바오는 17점 11리바운드, 최승욱은 3점슛 3개로 11점을 보탰다.

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