민형배 "청년이 정치 주체로 당당히 서야"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 더불어민주당 후보가 9일 김대중재단 청년위원회 제안서를 검토한다.
- 광주 서구 선캠프에서 정책전달식을 가졌다.
- 청년 멘토링 확대 등 제안서를 반영해 청년 주체 도시를 만든다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 9일 김대중재단 청년위원회에서 전달한 정책제안서를 면밀히 검토하겠다고 9일 밝혔다.
민 후보는 이날 오전 광주 서구 선거캠프 사무소에서 김대중재단 청년위원회와 '김대중과 청년을 연결하다' 정책전달식을 가졌다.
제안서는 ▲청년 멘토링 및 쉼 청년 일 경험 프로그램 확대 ▲청년미래펀드 조성 ▲청년 스포츠·문화예술 패스 ▲고립·은둔 청년 대응 체계 구축 등 내용이 담겼다.
민 후보는 "청년들이 스스로를 행정의 대상으로 한정하지 말고 정치의 주체로 당당히 서야 한다"며 "청년이 직접 정책을 구상하고 제안하는 청년 결정 정부를 통합특별시에서 실현하겠다"고 강조했다.
특히 지역 청년 유출 문제에 대해 "리서치 결과 청년 유출은 도시의 4차 산업 매출 비중과 직결된다"며 "IT·디지털 기반의 미래 일자리를 청년들이 찾아내고 확대할 수 있도록 지방정부가 뒷받침하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.
끝으로 "전달해주신 제안서를 면밀히 검토해 반영하겠다"며 "청년이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 통합특별시를 반드시 만들겠다"고 덧붙였다.
bless4ya@newspim.com