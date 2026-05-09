[MLB] 고우석, 트리플A로 승격된 날 3이닝 무실점 쾌투

AI 핵심 요약beta
- 고우석이 9일 트리플A 털리도에서 호투했다.
- 더블A 강등 한 달 만에 승격해 3이닝 무실점 홀드를 거뒀다.
- 디트로이트와 마이너 계약으로 빅리그 도전을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 친정팀 LG 트윈스의 러브콜을 뒤로하고 미국 잔류를 택한 고우석(디트로이트 타이거스)이 트리플A 승격된 날 쾌투를 선보이며 빅리그를 향한 희망의 불씨를 살렸다.
9일(한국시간) 디트로이트 산하 트리플A 팀인 털리도 머드 헨스는 고우석의 승격 소식을 알렸다. 지난달 9일 더블A로 강등된 지 정확히 한 달 만이다. 고우석은 더블A 8경기에서 13.2이닝 동안 평균자책점 0.66, 탈삼진 22개라는 압도적인 성적을 거뒀다.
고우석은 이날 미국 오하이오주 털리도 피프스 서드 필드에서 열린 멤피스 레드버즈(세인트루이스 카디널스 산하)와의 홈 경기에 팀의 세 번째 투수로 등판해 3이닝 1피안타 1볼넷 1탈삼진 무실점으로 호투했다.
팀이 9-3으로 앞선 6회초 마운드에 오른 고우석은 볼넷 하나를 내줬으나 후속 타자들을 뜬공으로 처리하며 안정적으로 출발했다. 7회를 삼자범퇴로 깔끔하게 막아낸 고우석은 8회에도 마운드를 지켰다. 2사 후 2루타를 허용하며 잠시 위기를 맞았지만 마지막 타자를 내야 뜬공으로 돌려세우며 실점 없이 임무를 완수했다. 이날 호투로 고우석은 시즌 두 번째 홀드를 수확했고 트리플A 평균자책점은 6.23으로 낮아졌다.
지난해 샌디에이고와 계약하며 미국 무대를 밟은 고우석은 트레이드와 방출 대기 등 우여곡절을 겪었다. 하지만 그는 KBO리그 복귀라는 선택 대신 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺는 도전을 이어가고 있다.
psoq1337@newspim.com