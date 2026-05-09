국힘 경북권 미공천 선거구 라인업 마무리...단체장 2곳·광역의원 8곳·기초의원 34곳

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 8일 안동시장 권기창과 예천군수 안병윤 후보를 공천했다.
- 경북권 8개 광역의원과 34개 기초의원 공천자를 확정했다.
- 6·3 지방선거 26일 앞두고 경북 공천 라인업을 마무리했다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 26일 앞두고 국민의힘이 안동시장과 예천군수 후보와 광역·기초의원 경선 결과 발표를 끝으로 공천 라인업을 마무리했다.
9일 국민의힘에 따르면 중앙당과 경북도당 공천관리위원회는 전날 오후 늦게 안동시장과 예천군수 후보와 이들 지역을 포함한 경북권 광역·기초의원, 비례대표 경선 결과를 발표했다.
안동시장 후보에는 권기창 현 시장이, 예천군수 후보에는 안병윤 전 부산시 행정부시장이 확정됐다.
또 안동시와 예천군, 경주시, 영주시의 일부 선거구 등 8개 선거구의 추천 후보가 결정됐다.
이와 함께 안동, 문경, 구미, 경주, 영주시와 예천, 고령, 성주, 칠곡, 봉화군 등 34개 선거구의 기초의원 공천자가 확정됐다.
안동시장과 예천군수 공천 후보 확정은 국민의힘 중앙당 공관위가 심사와 경선 과정을 진행했다.
다음은 8일 발표된 경북권 기초단체장과 광역의원, 기초의원, 비례대표 공천 확정자 명단이다.
◇ 국민의힘 기초단체장 공천 결과
▲안동시장 권기창 ▲예천군수 안병윤
◇ 국민의힘 경북권 광역의원 공천 결과
▲안동시1 김대진 ▲안동시2 권백신 ▲안동시3 김정대 ▲경주시4 이동협 ▲경주시5 박승직 ▲영주시1 우충무 ▲예천군1 김재환 ▲예천군2 최병욱
◇ 국민의힘 광역의원 비례대표
▲1 마정연 ▲2 허지훈 ▲3 김예영 ▲4 양유혁 ▲5 공승희 ▲6 김미림
◇ 국민의힘 경북권 기초의원 공천 결과
▲안동시 '가' 여주희·우창하 ▲안동시 '나' 권기윤 ▲안동시 '다' 김철현·강석주 ▲안동시 '라' 안병일·권기익 ▲안동시 '마' 김창현·권용덕 ▲안동시 '바' 박치선·손경식 ▲안동시 '사' 이석원·안유안 ▲안동시 '아' 이경환·김상진 ▲예천군 '가' 신향순 ▲예천군 '나' 김홍년 ▲예천군 '다' 박재길·강경탁·신현규·권동우 ▲구미시 '아' 신용주 ▲문경시 '가' 김남희·황재용 ▲고령군 '가' 김진수·성원환 ▲고령군 '나' 성낙철·나영완 ▲고령군 '다' 김광호·이철호 ▲성주군 '가' 배재억·김경호·김성우 ▲성주군 '나' 장익봉·김종식 ▲성주군 '다' 여청환·구교강 ▲칠곡군 '가' 권선호·배성현·장재환 ▲칠곡군 '나' 이진구·이상승 ▲칠곡군 '다' 오용만·김태희·이기훈 ▲칠곡군 '라' 박정익·조동석 ▲경주시 '가' 이경희·정희택·최진열 ▲경주시 '나' 김영우·박용준 ▲경주시 '다' 김상희·주동열 ▲경주시 '라' 최영기·최재필 ▲경주시 '마' 김영철·정성룡 ▲경주시 '바' 이락우·이성락 ▲경주시 '사' 김동수·임활 ▲경주시 '아' 김학림·손윤희 ▲경주시 '자' 김태수·박광호 ▲영주시 '다' 권오기·김석호 ▲봉화군 '나' 금동윤·이양재
◇ 국민의힘 기초의원 비례대표
▲김천시 1 조명숙 2 배정희 3 박소현 ▲안동시 1 김미경 2 김홍기 ▲예천군 전선희 ▲고령군 김상남 ▲성주군 유정자 ▲칠곡군 박은화
nulcheon@newspim.com