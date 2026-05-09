김성제 의왕시장 후보 '희망캠프' 개소식..."원팀 필승, 명품도시 완성할 것"

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경선 경쟁자였던 김진숙·김태춘 전 예비후보 공동선대위원장 합류 '원팀' 과시

강상섭 전 의왕시장도 합류하며 보수 세력 총결집...지지세 확산 기대

김성제 후보 "의왕의 더 큰 미래 도약인가, 정체인가 결정할 중차대한 선택"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 김성제 의왕시장 후보가 9일 오후 2시 '김성제 희망캠프' 선거사무소 개소식을 열고 본선 승리를 향한 가속 페달을 밟을 예정이다.

김 후보 캠프측에 따르면 이날 개소식에는 최기식 의왕·과천 당협위원장을 비롯해 국민의힘 소속 도·시의원 후보들, 당원, 지지자들이 대거 참석한다. 특히 이번 행사는 당내 경선에서 선전했던 김진숙·김태춘 전 예비후보와 강상섭 전 의왕시장이 공동선대위원장으로 전격 합류하면서 국민의힘 '의왕 원팀'의 위용을 갖춘다는 점에서 큰 의미를 더한다.

국민의힘 김성제 의왕시장 후보가 9일 오후 2시 경기 의왕시 경수대로 서해그랑블에 마련된 '김성제 희망캠프' 선거사무소 개소식을 열고 본선 승리를 향한 가속 페달을 밟을 예정이다. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

김성제 후보는 개소식에 앞서 "이번 개소식은 경쟁을 넘어 의왕 발전이라는 하나의 목표 아래 모두가 힘을 모은 국민의힘 의왕 원팀의 상징적 출발"이라며 "오직 선거 승리를 위해 하나 된 모습으로 시민 앞에 서겠다는 의지가 담겨 있다"고 밝혔다.

캠프 명칭인 '희망캠프'에 대해서도 각별한 의미를 부여했다. 김 후보는 "희망은 제가 가장 소중하게 생각해 온 가치"라며 "시민에게 희망을 드리는 정치, 시민의 삶을 실제로 변화시키는 행정을 이어가겠다는 진심을 담았다"고 설명했다.

김 후보는 그간 의왕시의 지형도를 바꾼 교통, 도시개발, 교육, 문화 인프라 구축 등 자신의 성과를 언급하며 '행정 전문가'로서의 자신감을 내비쳤다.

그는 "이번 선거는 의왕이 더 큰 미래로 도약하느냐, 아니면 다시 정체와 혼란의 과거로 돌아가느냐를 결정하는 중차대한 선택"이라며 "시민들이 체감하고 있는 변화의 물결을 멈추지 않고 반드시 완성해야 한다"고 역설했다.

또한 10~20년 뒤를 내다보는 철도·교통 체계 혁신과 미래 산업 유기, 명품 주거 환경 조성 등 도시 전체의 품격을 한 단계 끌어올릴 구체적인 미래 비전도 제시했다.

김성제 후보는 "오늘의 출발은 의왕의 희망을 하나로 모으는 시작점"이라며 "국민의힘 원팀 후보들과 함께 시민만 바라보고 현장 속으로 들어가겠다"고 포부를 밝혔다.

'김성제 희망캠프'는 향후 선거 기간 동안 시민의 의견을 직접 듣고 정책에 실시간으로 반영하는 '열린 소통 플랫폼'으로 운영될 예정이다. 김 후보는 대규모 행사보다는 시민 한 명 한 명을 직접 만나는 현장 중심의 선거 운동을 통해 지지세를 굳힌다는 전략이다.

한편 제8·9·11대 경기도 의왕시장을 지내며 검증된 리더십을 보유한 김성제 후보가 이번 지방선거에서 '원팀 파워'를 앞세워 시정 연속성을 확보할 수 있을지 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.

1141world@newspim.com