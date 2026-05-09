남자탁구도 中에 져 탈락했지만...세계 1위 왕추친 떨게 한 막내 오준성

단체전 세계선수권대회 8강서 중국에 0-3

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 탁구가 2026 단체전 세계선수권대회 8강에서 탈락하며 대회를 마감했다. 하지만 막내 오준성(한국거래소)이 세계 1위 왕추친을 상대로 접전을 벌이며 강렬한 인상을 남겼다.

오상은 감독이 이끄는 한국 대표팀은 8일(한국시간) 영국 런던 OVO 아레나 웸블리에서 열린 대회 남자부 8강전에서 중국에 매치 점수 0-3으로 완패했다. 조별리그에서 중국을 30년 만에 꺾으며 대이변을 연출했던 기세는 8강 재회에서 가로막혔다. 남녀 대표팀 모두 4강 진출에 실패한 것은 2014년 도쿄 대회 이후 12년 만이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오준성. [사진=로아터] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

1단식 주자로 나선 오준성(한국거래소)은 세계 1위 왕추친을 상대로 거세게 몰아붙였다. 오준성은 첫 두 게임을 내주고도 3, 4게임을 따내는 저력을 발휘하며 승부를 마지막 5게임으로 끌고 갔다. 하지만 5게임 막판 왕추친의 노련한 공세에 밀리며 2-3(9-11 1-11 11-8 11-7 7-11)으로 석패했다.

에이스를 잡을 기회를 놓치자 흐름은 급격히 중국 쪽으로 기울었다. 2단식에서 장우진(세아)이 린스둥에게 0-3으로 무너졌고, 3단식 안재현(한국거래소)마저 량징쿤에게 0-3으로 패하며 경기가 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오준성. [사진=로아터] 2026.05.09 psoq1337@newspim.com

남자 탁구는 2016년 대회부터 이어오던 5회 연속 메달 획득이 무산됐다. 앞서 여자 대표팀 역시 신유빈(대한항공)의 부상 악재 속에 중국에 패해 8강에서 멈춰 섰다.

비록 목표했던 메달은 놓쳤지만 수확은 확실했다. 조별리그에서 중국의 26년 무패 행진을 끊어내며 "할 수 있다"는 자신감을 얻었다. 특히 차세대 에이스 오준성은 이번 대회에서 린스둥과 량징쿤을 꺾은 데 이어 왕추친과도 대등한 경기를 펼치며 한국 탁구의 희망으로 우뚝 섰다. 오준성은 경기 후 "이번 경기를 통해 얻은 데이터를 활용해 아시안게임과 올림픽에서 반드시 설욕하겠다"며 전의를 불태웠다.

오상은 감독은 "예선 패배로 이를 갈고 나온 중국의 준비가 대단했다"고 평가하면서도 "유럽식 힘의 탁구보다는 중국, 일본과 경쟁할 수 있는 스피드 보강이 시급하다"고 과제를 짚었다. 세계선수권 여정을 마친 대표팀은 이제 오는 9월 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 정조준한다.

psoq1337@newspim.com