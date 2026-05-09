블랙핑크 리사, 북중미 월드컵 美 개막식 공연 무대에 선다

AI 핵심 요약beta
- 블랙핑크 리사가 8일 2026 월드컵 개막식 공연 계약을 체결했다.
- K-팝 여성 솔로 가수 최초로 LA 소파이 스타디움 무대에 선다.
- 케이티 페리 등과 함께 미국-파라과이전 개막 공연을 펼친다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 블랙핑크 리사가 K-팝 여성 솔로 가수 최초로 월드컵 개막식 무대를 밟는다.
8일(현지시간) 디 애슬레틱 등 외신에 따르면 리사는 국제축구연맹(FIFA)과 2026 북중미 월드컵 개막식 공연 계약을 체결했다. K-팝 아티스트의 월드컵 개막식 출연은 2022년 카타르 월드컵 당시 방탄소년단(BTS) 정국에 이어 두 번째다. 이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국 공동 개최로 열리며 개막 행사 역시 각국에서 나뉘어 진행된다.
리사는 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 열리는 미국-파라과이전 개막 공연에 나선다. 팝스타 케이티 페리, 래퍼 퓨처 등과 함께 무대를 꾸밀 예정이다. 미국과 캐나다 공연은 각각 13분, 멕시코 공연은 16분 30초 분량으로 기획됐다. 캐나다 토론토에서는 마이클 부블레와 앨라니스 모리셋이, 멕시코 아스테카 스타디움에서는 타일라와 록밴드 마나 등이 무대에 오른다. FIFA는 결승전 하프타임 쇼 라인업을 추후 발표할 계획이다.
리사는 태국 출신 블랙핑크 멤버로 2016년 그룹 데뷔 후 솔로 활동을 병행하고 있다. 2021년 발매한 솔로 싱글 '라리사(LALISA)'는 첫 주 73만6000장의 판매고를 올리며 K-팝 여자 솔로 가수 최고 기록을 세우기도 했다. 최근 솔로 앨범 '얼터 에고' 발매와 블랙핑크 새 EP '데드라인' 활동 등 거침없는 행보를 이어왔다. 오는 11월에는 라스베이거스에서 K-팝 가수 최초의 단독 레지던시 공연 '비바 라 리사'도 앞두고 있다.
psoq1337@newspim.com