대전시립연정국악단, '연록의 춤' 무대 선보인다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시립연정국악단이 오는 15일 오후 7시 30분 대전시립연정국악원 큰마당에서 제200회 정기공연 한국무용의 밤 '연록(連綠)의 춤 – 시간을 잇다'를 선보인다.

가정의 달을 맞아 마련된 이번 공연은 가족과 인연의 의미를 되새기며 봄의 생명력과 삶의 흐름을 한국무용으로 풀어낸 무대다. 특히 200회 정기공연이라는 상징성을 담아 시간과 예술, 세대를 잇는 의미를 표현할 예정이다.

제200회 정기공연 한국무용의 밤 '연록(連綠)의 춤 – 시간을 잇다' 공연 포스터. [사진=대전시] 2026.05.09 nn0416@newspim.com

공연은 '잇다'를 주제로 총 3개 장으로 구성된다.

1장 '축(祝) 평안을 잇다'에서는 궁중정재의 품격을 담은 '박접무'로 무대의 시작을 알리고 2장 '청춘(靑春) 시간을 잇다'에서는 '춘무', '푸른 꿈', '강강술래'를 통해 청춘의 생동감과 감성을 그려낸다.

이어 3장 '판(昄) 혼을 잇다'에서는 '무애춤', '연희 장구놀이', '태평 소고춤' 등을 통해 전통춤 특유의 흥과 신명을 역동적으로 전달할 예정이다.

이번 공연에는 육군군악의장대대 국악대 장병들도 함께 참여한다. 무용을 전공한 장병들이 국악단과 협업 무대를 선보이며 공연의 의미를 더할 것으로 기대된다.

국악단 관계자는 "제200회라는 뜻깊은 무대를 통해 삶과 청춘의 아름다움을 다시 돌아보는 시간을 마련하고자 했다"며 "가족과 연인, 친구들이 함께 한국무용의 깊은 울림을 느끼길 바란다"고 말했다.

예매는 대전시립연정국악원과 인터파크 홈페이지서 가능하다

nn0416@newspim.com