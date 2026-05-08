[프로야구] KBO, 자체 예산 집행·외빈 초청 기준 개선…"시대적 변화에 맞게 보완"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 문화체육관광부의 사무 검사 결과를 바탕으로 제도 개선에 나선다.

KBO는 "지난해 국회 국정감사 후속 조치로 진행된 문화체육관광부의 사무 검사 결과를 바탕으로 자체 운영 규정 전반을 점검하고, 이를 토대로 관련 제도 개선을 추진한다"고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 허구연 한국야구위원회 총재가 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한체육회, 국민체육진흥공단, 태권도진흥재단, 대한장애인체육회, 한국체육산업개발(주), 스포츠윤리센터 국정감사에서 증인으로 출석해 질의에 답하고 있다. 2023.10.24 leehs@newspim.com

해당 검사에서 KBO의 국고보조사업 집행 과정에서 부정수급 사례는 확인되지 않았다. 또, 보조 사업에 편성된 업무추진비 및 여비 항목 집행의 경우에도 부적절한 예산 집행은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

다만 KBO 자체 예산 집행, 주요 경기 행사 외빈 초청 기준과 관련해 제도 보완이 필요하다는 권고를 받았다.

KBO도 여기에 맞게 오랜 기간 운영되어 온 규정을 시대적 변화에 맞게 보완하고, 내부 규정을 체계적으로 정비하며 관리 체계를 개선해 나갈 계획이다. 일관된 기준에 기반한 운영체계를 확립하고, 내부 감사 관련 부서를 신설해 감사 기능과 함께 예산 집행의 투명성과 책임성을 더 강화하여 대외 신뢰도 제고에도 지속적으로 힘쓸 방침이다.

아울러, 임직원 대상 교육과 정기 점검 체계를 병행하여 제도의 실효성을 높이고, 운영 전반의 관리 수준을 한층 안정적으로 발전시켜 나갈 예정이다.

KBO는 이번 사무 검사 과정에서 문화체육관광부의 점검에 적극 협조하였으며, 앞으로도 관계 기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 공정하고 투명한 리그 운영을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.

willowdy@newspim.com