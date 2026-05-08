부산은행, 지역 수출입기업 1000억원 특화대출 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 8일 중동분쟁으로 어려운 지역 수출입기업을 위해 1000억 원 규모 특화대출을 시행한다.
- 부산시와 협력해 이차보전으로 이자 부담을 낮추고 기업 경영 안정화를 돕는다.
- 대상은 부산 소재 기업으로 기업당 최대 10억 원 한도이며 최근 6개월 수출입 실적이 있어야 한다.
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기업당 최대 10억 원 대출
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 중동분쟁 등으로 경영난을 겪는 지역 수출입기업을 위해 총 1000억 원 규모의 '수출입기업 특화대출'을 시행한다고 8일 밝혔다.
이번 금융지원은 국제 유가와 원자재 가격 변동성 확대로 유동성 확보에 어려움을 겪는 지역 기업의 금융비용 부담을 줄이기 위해 마련됐다. 부산시와 협력해 이차보전 방식으로 실질적인 이자 경감 혜택을 제공함으로써 기업 경영 안정화를 돕는다.
지원 대상은 부산시로부터 '원자재 공동구매 특화자금 융자추천서'를 발급받은 부산 소재 기업으로, 최근 6개월 이내 수출입 실적이 있어야 한다.
기업당 한도는 일반기업 최대 8억 원, 명문향토기업 최대 10억 원이며 부산시가 2.0%p의 이차보전을 지원해 기업의 이자 부담을 낮춘다.
김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "원자재 가격 상승과 환율 급등으로 이중고를 겪는 지역 기업에 이번 대출이 실질적인 버팀목이 되길 바란다"며 "지역 기업이 안정적으로 경영활동을 이어가도록 금융 지원을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com