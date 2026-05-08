전남광주특별시장 후보들 "국민의힘 내란 정당 스스로 입증"

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개헌안 무산에 비판 성명 잇따라

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시장 후보들이 8일 국회에 상정된 헌법 개정안 무산을 두고 "국민의힘을 심판해야 한다"고 규탄했다.

이번 개헌안은 헌법 전문에 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신을 담고 국가의 지역균형발전 책임과 계엄에 대한 국회의 통제 권한 강화를 명시하는 것이 특징이다.

하지만 국민의힘이 당론으로 반대하고 필리버스터(무제한토론을 통한 합법적 의사 방해)까지 예고하면서 전날에 이어 이날도 국회 본회의 문턱을 넘지 못했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 8일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 국민의힘의 대한민국헌법 개정안에 대한 필러버스터(합법적 의사진행 방해를 위한 무제한토론) 신청에 반발하며 우원식 국회의장이 산회를 선포했다. 2026.05.08 jk31@newspim.com

이종욱 진보당 후보는 곧바로 입장문을 내고 "이번 개헌은 5·18민주화운동의 정신, 부마항쟁의 정신을 반영하기 위한 것이자 불법 계엄이 다시는 일어나지 않게 하는 것이 핵심인데 국민의힘이 표결을 거부한 것은 스스로 반민주 정당, 내란 정당이라는 걸 시인한 것"이라고 일침을 가했다.

경쟁 상대인 이정현 후보를 겨냥해 "민주주의 파괴범이 무슨 낯으로 주권자인 광주 시민과 전남 도민에게 표를 달라고 하느냐"며 "내란 정당에 주는 표는 단 한 표도 아깝다. 국민의힘의 모든 후보는 즉각 사퇴하라"고 촉구했다.

강은미 정의당 후보는 "5·18 민주영령을 두 번 우롱하는 만행이자, 대한민국의 주권자와 민주주의에 대한 씻을 수 없는 모욕이다"고 규탄했다.

이어 "국민의 생명과 기본권을 지키기 위한 최소한의 안전장치인 '계엄 요건 강화'마저 걷어찬 것은 그들이 여전히 12·3 불법 내란 사태의 공범이자 반헌법적 세력임을 자인한 것과 다름없다"고 규정했다.

특히 "이정현 후보의 표리부동함은 이제 그 민낯을 완전히 드러냈다"며 "당에 쓴소리 한번 내지 않고 '의원 자율투표'라는 궤변 뒤에 숨었다"고 비판했다.

민형배 민주당 후보는 전날 자신의 페이스북에 "5·18을 헌법에 새기는 길 앞에서 더는 광주를 기다리게 해서는 안 된다"며 "개헌은 정치적 흥정의 대상이 아니라, 주권자 국민이 명령한 국회의 준엄한 책무"라고 강조했다.

그러면서 "시민의 명령을 외면하는 정치는 더 이상 설 자리가 없음을 분명히 깨달아야 한다"고 경고했다.

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