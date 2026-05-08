日 프로야구, 심판 목숨 위협한 '위험 스윙' 발생 시 '퇴장'까지 검토

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=일본 프로야구 리그(NPB)가 스윙을 위험하게 하는 타자를 징계한다.

일본 마이니치 신문은 8일 "NPB가 스윙하던 중 방망이를 놓쳐 주변인을 위험에 빠뜨리는 타자를 즉각 퇴장시킬 수 있는 방안을 검토 중"이라고 밝혔다. 이 안건은 오는 11일 열리는 NPB 12개 구단 실행위원회에서 안건이 통과되면 즉각 시행된다.

[서울=뉴스핌] 가와카미 다쿠토 심판이 지난달 16일 일본 도쿄 메이지 진구구장에서 열린 야쿠르트와 요코하마의 경기에서 주심을 봤다. 그러나 이날 경기 중 야쿠르트 호세 오수나가 스윙 후 놓친 방망이가 가와카미 심판의 왼쪽 관자놀이를 가격했다. 이후 병원으로 이송돼 두개골 함몰 수술까지 받았지만 사건 발생 후 의식을 찾지 못하고 있다. [사진= 일본 후지TV NPB 중계화면 캡처] 2026.05.08 willowdy@newspim.com

지난달 16일 일본 도쿄 메이지 진구구장에서 열린 야쿠르트와 요코하마의 경기에서 야쿠르트 호세 오수나가 스윙 후 방망이를 놓쳤다. 방망이는 포수 뒤에 서 있던 주심 가와카미 다쿠토 심판의 왼쪽 관자놀이를 가격했다. 가와카미 심판은 곧바로 병원으로 이송돼 두개골 함몰 수술을 받았지만, 사건 발생 후 15일이 넘었는데도 아직 의식을 회복하지 못했다고 일본 언론은 전했다.

NPB는 "심각한 사안으로 받아들인다. 심판 안전 확보에 대한 대책을 마련할 것"이라고 밝혔다. 해당 사고 후 주심은 헬멧을 쓰고 경기에 임하고 있다.

또 스윙 중 방망이가 빠지는 것 외에도 타자가 방망이를 던지는 것도 위험 스윙으로 판단하기로 했다. 방망이가 더그아웃은 물론 사진기자석, 관중석 혹은 그라운드 위 선수를 향할 경우 위험 사태를 유발할 수 있는 것으로 봤다.

타자가 위험 스윙을 했을 때 타인이 맞지 않으면 경고, 두 번 위험 스윙을 하면 퇴장, 타인이 맞았을 경우에는 즉시 퇴장 명령이 주어진다.

한편, KBO리그에서도 박동원(LG)이 과거 키움 시절 스윙을 하다가 방망이를 놓치며 상대 포수를 가격하는 일이 발생했다. 결국 타격 방식까지 바꾸며 이런 스윙을 볼 수 없게 됐다.

willowdy@newspim.com