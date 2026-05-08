신한은행, 세 가족 실제 이야기 중심 '부모님, 당신의 이야기' 영상 공개

부모님의 어린시절 추억, 삶과 꿈 다뤄, 자녀들의 진심도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 어버이날을 맞아 '신한 SOL메이트'의 브랜드 필름 '부모님, 당신의 이야기'를 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 어버이날을 맞아 '신한 SOL메이트'의 브랜드 필름 '부모님, 당신의 이야기'를 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다고 8일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.05.08 dedanhi@newspim.com

'신한 SOL메이트'는 신한금융그룹의 시니어 특화 브랜드로 신한의 디지털 대표 브랜드 'SOL'과 평생의 동반자를 뜻하는 'Soulmate'를 결합한 것으로 인생 전환기를 함께 준비하는 든든한 파트너라는 의미다. 신한은행은 브랜드 취지를 바탕으로 이번 영상에 부모님의 삶과 꿈, 은퇴 이후의 내일까지 가족이 함께 생각해보자는 의미를 담았다.

이번 브랜드 필름은 세 가족의 실제 이야기를 중심으로 구성됐다. 50여 년간 세탁업에 종사해온 아버지, 건강이 좋지 않은 남편을 대신해 생활 전선에 나섰던 어머니, 패션 디자이너로 활동해온 아버지가 은퇴 후 새로운 삶을 준비하는 이야기를 통해 부모님의 지나온 시간과 내일을 조명했다.

영상 속 자녀들은 부모님과의 어린 시절 추억, 가족을 위해 묵묵히 살아온 시간에 대한 기억을 밝히고, 부모들은 그 시절을 버텨온 마음과 지금까지 이어온 삶의 이야기를 들려준다. 영상 후반부에는 부모님들의 꿈을 다룬다. 자녀들은 부모님의 새로운 꿈과 제2의 인생을 응원하는 진심을 밝혔다.

신한은행 관계자는 "이번 브랜드 필름은 어버이날을 맞아 부모님께 감사의 마음을 전하는 데 그치지 않고, 부모님의 삶과 꿈, 그리고 앞으로의 내일을 함께 생각해보자는 의미를 담았다"며 "신한 SOL메이트가 부모님의 은퇴 후 금융라이프를 함께 준비하는 브랜드로서 고객에게 더욱 따뜻하고 든든하게 다가가길 기대한다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com