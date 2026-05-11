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[미리보는 증시재료] 코스피 7000 이후 첫 시험대…美물가·파월 변수 주목

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AI 핵심 요약

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  • 증권가 11~15일 국내 증시 대형 이벤트 몰려 중대 분수령 맞았다.
  • MSCI 리뷰 레인보우로보틱스 편입·한진칼 편출 예상되며 외국인 수급 주목된다.
  • 미국 물가·미중회담·파월 임기 종료로 변동성 커 반도체 보유 전략 유효하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

레인보우로보틱스 편입 기대·한진칼 편출 가능성 부각
미국 CPI·PPI 발표 예정…인플레이션 우려 재부각
"반도체 중심 전략 유지 속 실적주 중심 순환매 대응 유효"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 =  이번 주(11~15일) 국내 증시는 미국 물가 지표와 미·중 정상회담, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 5월 정기 리뷰, 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장 임기 종료 이슈까지 대형 이벤트가 한꺼번에 몰리며 중대 분수령을 맞을 전망이다.

특히 최근 코스피 7000 돌파를 이끈 외국인 자금이 반도체를 중심으로 추가 유입될지, 아니면 인플레이션과 연준 체제 변화 우려 속 차익실현으로 돌아설지가 핵심 관전 포인트로 떠오르고 있다.

11일 증권가는 이번 주 증시의 핵심 변수로 MSCI 정기 리뷰와 미국 물가 지표, 미·중 정상회담을 꼽고 있다. 특히 외국인 수급과 직결되는 MSCI 지수 편입·편출 결과에 시장의 관심이 집중되고 있다. 오는 13일 발표 예정인 MSCI 5월 정기 리뷰에서는 레인보우로보틱스의 MSCI 한국지수 편입 가능성이 거론된다. 반면 한진칼은 편출 가능성에 무게가 실리고 있다.

이경수·이철현 하나증권 연구원은 "5월 한국 MSCI 편입 예정 종목은 레인보우로보틱스(편입 확률 70%)와 키움증권(30%)이며, 편출은 한진칼로 예상된다"며 "종목 수 변화가 없다는 가정으로 당시(4월 17~30일) 시가총액이 가장 높았던 레인보우로보틱스의 편입 가능성이 높다"고 진단했다.

미국 물가 지표 발표 역시 시장 변동성을 키울 변수다. 12일에는 4월 소비자물가지수(CPI), 13일에는 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 시장에서는 최근 국제유가 상승과 관세 영향 등이 반영되며 기대 인플레이션이 다시 자극될 가능성에 주목하고 있다.

유명간 미래에셋증권 연구원은 "4월 헤드라인 인플레이션의 추가 상승과 기대 인플레이션 재점화 가능성이 있다"고 말했다.

시장에서는 파월 체제 종료 이후 연준 정책 방향 변화 가능성에도 촉각을 곤두세우고 있다. 15일 파월 의장 임기 종료를 앞두고 차기 의장으로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사의 정책 기조에 관심이 쏠리고 있다.

우혜영 LS증권 연구원은 "워시 전 이사는 청문회 과정에서 체제 전환(Regime Change) 가능성과 작은 대차대조표(small balance sheet) 선호 등을 시사했다"며 "새로운 인플레이션 대응 체계와 재무부-연준 간 정책 공조 변화, 대차대조표 축소 지속 등 기존 연준 운영 체계 자체가 바뀔 가능성이 있다"고 설명했다.

시장에서는 '파월 시대 종료'가 단순 인사 교체를 넘어 글로벌 유동성 환경 변화의 신호탄이 될 수 있다는 해석도 나온다.

14~15일 예정된 미·중 정상회담도 주요 변수다. 앞서 양국은 지난 3월 프랑스 파리에서 열린 고위급 회담에서 농산물과 핵심 광물, 무역 관리 체계 등을 논의한 바 있다. 이번 회담에서는 양국 간 무역갈등 완화 기조가 얼마나 이어질지가 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.

문남중·문건우 대신증권 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문은 약 10년 만의 미국 대통령 방중 일정"이라며 "트럼프 대통령은 중국 측과 미국산 에너지·농산물 수입 확대 합의를 도출하며 경제적 성과를 부각하려 할 것"이라고 전망했다.

이어 "이를 통해 이란 전쟁으로 분열된 미국 내 민심을 다독이고, 11월 중간선거 승리를 위한 교두보를 마련하려 할 가능성이 있다"고 덧붙였다.

국내 증시 전략으로는 반도체 중심 대응이 여전히 유효하다는 분석이 나온다. 다만 최근 반도체 대형주의 단기 급등에 따른 가격 부담이 커진 만큼 추격 매수에는 신중해야 한다는 조언도 함께 제기된다.

이재원 유안타증권 연구원은 "AI 설비투자(CAPEX) 사이클 지속 속에 한국은 연산(반도체), 전력(전력기기), 저장(ESS·2차전지), 산업재(조선·방산)까지 공급 가능한 글로벌 제조 플랫폼 역할을 수행하고 있다"며 "반도체 비중은 유지하되 실적 추정치 상향 대비 주가 반응이 상대적으로 제한된 증권·방산·조선·화장품 등 실적주 중심 순환매 대응이 유효하다"고 말했다.

이경민 대신증권 연구원은 "월말·월초 삼성전자와 SK하이닉스 공략에 실패했다면 서두를 필요는 없다"며 "급등세를 추격하기보다는 단기 등락을 활용한 비중 확대 전략이 유효하다"고 조언했다.

그러면서도 "충분한 비중을 실어 놓았다면 반도체 수출 둔화와 실적 불확실성이 가시화되기 전까지는 보유(Holding) 전략을 유지할 필요가 있다"고 덧붙였다.

나정환 NH투자증권 연구원은 이번 주 증시 상승 요인으로 실적 모멘텀과 미·이란 휴전 협상, 유가 하락 등을 꼽았다. 반면 인플레이션 우려와 삼성전자 노조 파업 이슈는 하락 요인으로 지목했다. 주간 코스피 예상 밴드는 6900~7800포인트로 제시했다.
 
rkgml925@newspim.com

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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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