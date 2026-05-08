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'경제대국 생활소국' 14억의 일꾼 3억 '취업 이민자' 中 농민공 소외 언제까지...

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AI 핵심 요약

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  • 중국 농민공 인구가 8일 3억 명을 돌파했으며 고령화와 고학력화 추세를 보이고 있다.
  • 농민공의 평균 연령은 43.3세로 높아졌고 50세 이상 비중이 5년 사이 5%포인트 증가했다.
  • 타 성 이동 농민공은 감소하고 성 내부 이동이 증가하며 서비스업 종사 비중이 54.7%에 달했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

단순 일자리 이주자와 고학력자로 계층 분화
'탈(脫) 동부' 가속, 고향 인근 도시 취업 선호
농민공 건설업 대신 서비스·제조 분야 취업 증가

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 경제의 근간을 지탱해 온 이주 노동자, '농민공(农民工)' 인구가 공식적으로 3억 명을 돌파했으며 고령화와 고학력화 추세를 보이고 있다고 중국 경제일보가 8일 보도했다.

경제일보는 국가통계국의 '2025년 농민공 모니터링 조사 보고서'를 인용해 농민공의 인구 구조와 이동 패턴, 고용 등에서 다양한 형태의 질적 변화가 나타나고 있다고 전했다. 취업을 위해 도시로 나온 농민공의 인구 구조는 중국 사회 변화를 파악하는 핵심 지표 중 하나다.

2025년 기준 중국 내 농민공 총수는 3억 115만 명으로 전년 대비 0.5% 증가했다.무엇보다 중국 사회 전반의 고령화 속에 농민공의 연령이 빠르게 늘어나는 것으로 나타났다.

중국 농민공 인구 구조변화에서 가장 눈에 띄는 변화는 급격한 고령화다. 농민공의 평균 연령은 43.3세로 높아졌으며, 특히 50세 이상 비중이 2021년 27.3%에서 2025년 32%로 5년 사이 5%포인트 가까이 많아졌다.

한편으로는 신세대 농민공을 중심으로 고학력화가 진행 중인 것으로 드러났다. 전문대 이상 학력 비중이 매년 상승하면서, 농민공 사회가 '단순 노동 중심의 고령층'과 '고학력·고수준을 지향하는 청년층'으로 계층 분화 양상을 보이고 있다는 분석이다.

전문가들은 이와 관련해 농민공 인구 구조의 변화로 인해 앞으로는 과거와 같은 일괄적인 노동 정책이 더 이상 유효하지 않을 것임을 시사한다고 지적한다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 대도시 중국 신경제의 상징인 종합 인터넷 플랫폼 메이퇀 택배 기사들이 전통 오토바이로 주문 제품을 실어나르고 있다.  사진=뉴스핌 통신사 쵤영.    2026.05.08 chk@newspim.com

과거 중국의 농민공들은 내륙의 고향을 떠나 대도시에서 일자리를 잡는 경우가 많았으나, 이런 '원거리 이동' 이주 농민공 수는 확연히 줄고 있다.

2025년 타 성(省)으로 이동한 농민공은 전년 대비 75만 명 감소한 반면, 자신이 거주하는 성 내부에서 일자리를 찾은 인구는 210만 명 증가했다. 전체 외지 이동 농민공 중 타 성 이동 비중은 37.6%까지 떨어졌다.

이는 과거 낙후됐던 중서부 내륙 지역의 경제 발전과 동부 연안의 산업 이전, 그리고 중소도시 호구(户籍) 제한 완화가 맞물린 결과로 전문가들은 분석한다.

농민공들이 고향 인근 도시에서의 취업을 선택하면서 중서부 내륙의 내수 시장도 과거보다 활성화된 것으로 나타났다.

다만 동부 연안과 중서부 내륙 간의 상당한 지역 소득 격차를 해소하는 문제가 시급한 과제로 지적되고 있다. 2025년 기준 소도시 인근 노동자의 월 평균 소득(4,376위안)은 도시 외지 농민공의 월 소득(5,774위안)에 크게 못 미치는 상황이다.

농민공 취업의 '서비스업화'도 빠르게 진행 중이다. 2025년 서비스업(제3차 산업)에 종사하는 농민공 비중은 54.7%에 달한다. 제조업 종사자 비중도 28.2%로 소폭 늘어났으나, 부동산 경기 침체의 여파로 건설업 비중은 13.8%로 줄었다.

스마트 제조와 디지털 경제 확산에 따라 단순 노동력 수요 대신 전문 기술 요구가 높아지면서, 산업 현장에서는 '사람은 있는데 일자리가 없고, 일자리는 있는데 적임자가 없는' 인력 수급의 구조적 미스매치(mismatch)가 심화되고 있다. 전문가들은 농민공을 대상으로 한 직업 교육 체계 개편이 시급하다고 지적한다.

국가통계국의 조사 보고서에 따르면 농민공의 생활 여건은 꾸준히 개선되고 있는 것으로 나타났다. 1인당 주거 면적이 24.9㎡로 확대되었고, 자녀의 공립 유치원 및 학교 입학률도 상승했다.

하지만 농민공과 같은 비(非)호구(고향에 호적을 둔 주민) '도시 상주인구'와 도시에 호적을 둔 '호구 보유 인구' 사이의 공공서비스 차별은 여전히 해소해야 할 난제로 지적된다.

상주인구 도시화율은 67.89%에 달하지만, 이들이 도시민과 동등한 공공서비스와 사회보장 혜택을 누리기에는 여전히 장벽이 높은 상황이다. 특히 유연한 형태의 고용 증가로 산재 보험이나 임금 체불 방지 등 노동권 보호 문제가 '3억 농민공'의 생계와 직결된 핵심 과제로 부상했다.

인구 전문가들은 3억 농민공의 고령화와 고학력화, 고용 안정성 및 소득, 취업 이동 경로의 변화가 중국이 추구하는 '공동부유'와 '질적 성장'의 성패를 가를 가늠자가 될 것이라고 강조한다. 농민공이 도시의 '이방인'에서 도시화에 걸맞은 '시민'으로 안착할 수 있게 하는 정책적 뒷받침이 중국의 내수 잠재력을 살리는 열쇠가 될 것이라는 지적이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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