[서울시의원 후보] 민주 강서 1~6, 고찬양·장상기·박계홍·송순효·홍재희·김병진

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 강서구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 고찬양·장상기 등 6명 후보는 지역 현안에 밝은 의정·정책 전문가다.
- 각 후보는 예산특위 위원장·운영위원장 등 요직 경험을 바탕으로 배치됐다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 강서구 서울시의원 후보를 확정했다.
강서구는 서울 서남권 최대 인구 규모를 가진 자치구로 주거·교통·산업·복지 수요가 복합적으로 얽혀 있는 만큼 민주당은 지역 현안에 밝은 후보들을 전면 배치했다.
◆ 강서구 1선거구 고찬양 후보
1990년생인 고찬양 후보는 제9대 강서구의회 의원으로 전반기 예산결산특별위원회 위원장을 역임했으며, 전국 최초로 '강서구 전세사기 피해 지원 조례'를 제정해 실질적인 피해 구제 예산을 확보하는 등 민생 중심 의정활동을 펼쳐왔다.
고 후보는 가톨릭대학교 국제통상학과를 졸업했으며 민주당 정책위 부의장, 제20대 대선 당시 이재명 대통령 후보 공동선대본부장(강서갑), 국회의원 비서관 등으로 활동했다.
◆ 강서구 2선거구 장상기 후보
1963년생인 장상기 후보는 제10대 서울시의회 의원으로 예산결산특별위원회부위원장, 서부지역 광역철도 건설 특별위원회위원장, 서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문특별위원회위원장 등을 역임했다.
강서대학교 사회복지대학원 사회복지학 석사 출신의 장 후보는 제5대, 제6대, 제7대 강서구의회 운영위원장을 맡았으며 강서구청 정책기획관으로도 근무하며 강서구 지역 의정 경험이 탄탄한 후보로 평가받는다.
◆ 강서구 3선거구 박계홍 후보
1969년생인 박계홍 후보는 국회의원 보좌관과 서울특별시 정무부시장 비서를 거친 정무·정책 전문가이다.
명지대학교 미래융합대학 법무행정학과를 졸업한 박 후보는 민주당 강서을 지역위원회 사무국장을 역임하며 지역 주민들과도 꾸준히 소통해왔다.
◆ 강서구 4선거구 송순효 후보
1961년생인 송순효 후보는 제8대 강서구의회 의원으로 민주당 서울특별시당 대변인과 민주당 전국여성위원회 부위원장, 민주평화통일자문위원회의 강서구협의회 부회장 등을 역임했다.
이화여자대학교 정책과학대학원에서 공공정책학을 전공한 송 후보는 중등학교 역사 교사 출신으로 강서목민관학교 교장과 여민포럼 공동대표 등의 활동을 하며 지역 내 높은 인지도를 갖고 있다.
◆ 강서구 5선거구 홍재희 후보
1994년생 홍재희 후보는 제9대 강서구의회 의원으로 전반기에는 예산결산특별위원회 위원장, 후반기에는 행정재무위원회 부위원장을 맡는 등 핵심 요직을 두루 거쳤다.
서강대학교 일반대학원 정치외교학과 석사 과정을 수료한 홍 후보는 민주당 전국대학생위원회 수석대변인과 민주평화통일자문회의 자문위원 등으로도 활동했다.
◆ 강서구 6선거구 김병진 후보
1961년생인 김병진 후보는 대한민국 시군자치구의회 의장협의회 사무총장 출신으로 지방자치 분야에서 조직 운영 능력을 인정받았다.
한국열린사이버대학교 부동산학과를 졸업한 김 후보는 민주당 강서병 지역위원회 사무국장을 역임하며 지역 현안에 대한 높은 이해와 실무 경험을 갖춘 인물로 평가받고 있다.
jeongwon1026@newspim.com