[서울시의원 후보] 민주 강서 1~6, 고찬양·장상기·박계홍·송순효·홍재희·김병진

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 강서구 서울시의원 후보를 확정했다.

강서구는 서울 서남권 최대 인구 규모를 가진 자치구로 주거·교통·산업·복지 수요가 복합적으로 얽혀 있는 만큼 민주당은 지역 현안에 밝은 후보들을 전면 배치했다.

고찬양 더불어민주당 강서구 1선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 1선거구 고찬양 후보

1990년생인 고찬양 후보는 제9대 강서구의회 의원으로 전반기 예산결산특별위원회 위원장을 역임했으며, 전국 최초로 '강서구 전세사기 피해 지원 조례'를 제정해 실질적인 피해 구제 예산을 확보하는 등 민생 중심 의정활동을 펼쳐왔다.

고 후보는 가톨릭대학교 국제통상학과를 졸업했으며 민주당 정책위 부의장, 제20대 대선 당시 이재명 대통령 후보 공동선대본부장(강서갑), 국회의원 비서관 등으로 활동했다.

장상기 더불어민주당 강서구 2선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 2선거구 장상기 후보

1963년생인 장상기 후보는 제10대 서울시의회 의원으로 예산결산특별위원회부위원장, 서부지역 광역철도 건설 특별위원회위원장, 서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문특별위원회위원장 등을 역임했다.

강서대학교 사회복지대학원 사회복지학 석사 출신의 장 후보는 제5대, 제6대, 제7대 강서구의회 운영위원장을 맡았으며 강서구청 정책기획관으로도 근무하며 강서구 지역 의정 경험이 탄탄한 후보로 평가받는다.

박계홍 더불어민주당 강서구 3선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 3선거구 박계홍 후보

1969년생인 박계홍 후보는 국회의원 보좌관과 서울특별시 정무부시장 비서를 거친 정무·정책 전문가이다.

명지대학교 미래융합대학 법무행정학과를 졸업한 박 후보는 민주당 강서을 지역위원회 사무국장을 역임하며 지역 주민들과도 꾸준히 소통해왔다.

송순효 더불어민주당 강서구 4선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 4선거구 송순효 후보

1961년생인 송순효 후보는 제8대 강서구의회 의원으로 민주당 서울특별시당 대변인과 민주당 전국여성위원회 부위원장, 민주평화통일자문위원회의 강서구협의회 부회장 등을 역임했다.

이화여자대학교 정책과학대학원에서 공공정책학을 전공한 송 후보는 중등학교 역사 교사 출신으로 강서목민관학교 교장과 여민포럼 공동대표 등의 활동을 하며 지역 내 높은 인지도를 갖고 있다.

홍재희 더불어민주당 강서구 5선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 5선거구 홍재희 후보

1994년생 홍재희 후보는 제9대 강서구의회 의원으로 전반기에는 예산결산특별위원회 위원장, 후반기에는 행정재무위원회 부위원장을 맡는 등 핵심 요직을 두루 거쳤다.

서강대학교 일반대학원 정치외교학과 석사 과정을 수료한 홍 후보는 민주당 전국대학생위원회 수석대변인과 민주평화통일자문회의 자문위원 등으로도 활동했다.

김병진 더불어민주당 강서구 6선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 강서구 6선거구 김병진 후보

1961년생인 김병진 후보는 대한민국 시군자치구의회 의장협의회 사무총장 출신으로 지방자치 분야에서 조직 운영 능력을 인정받았다.

한국열린사이버대학교 부동산학과를 졸업한 김 후보는 민주당 강서병 지역위원회 사무국장을 역임하며 지역 현안에 대한 높은 이해와 실무 경험을 갖춘 인물로 평가받고 있다.

jeongwon1026@newspim.com