首尔将举办"2026花园庆典" 多元活动丰富市民体验

纽斯频通讯社首尔5月8日电 韩国首尔市将于5月16日至6月7日期间，每逢周末在首尔林举办"2026首尔花园庆典"。本次活动与"2026首尔国际庭园博览会"联动，在首尔林露天舞台一带展开，旨在通过多样化文化内容提升市民与游客的参与体验。

活动海报。【图片=首尔市政府提供】

庆典为期四周，于5月16日正式启动。开幕周末（16日、17日）将围绕"首尔流"主题推出"庭园风流"演出项目，以现代艺术形式重新演绎韩国传统文化。与此同时，从下午1点起，现场还将开展多种互动体验活动，包括手作体验、兴趣探索以及通过摄影和色彩记录庭园风景等内容。

自5月23日起，后续三个周末将邀请多位实力派音乐人参与演出，并持续推出融合视觉、听觉等多重感官的常设活动，增强整体观赏与参与体验。

此外，活动现场还设置多项面向全年龄段的体验内容，如在自然环境中观影的"花园影院"，以及适合亲子参与的魔术秀和泡泡秀等，为市民提供丰富的休闲选择。

所有演出均免费开放。为保障观演秩序与安全，周六演出将通过首尔市公共服务预约系统实行预约制，同时设置部分现场自由入场席位；周日的独立乐队演出则无需预约。具体日程及详情可通过"庭园城市首尔"官方网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社