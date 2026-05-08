한국CAIO포럼 공식 출범…"AI 경쟁력, 이제는 실행 체계가 결정"

산·학·연 AI 의사결정권자 집결

민간 주도 AI 거버넌스 플랫폼 첫발

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = (사)한국인공지능협회와 삼일PwC가 지난 7일 서울 코엑스에서 한국CAIO포럼 발족식 및 기념 세미나를 열고 공식 출범을 선언했다.

한국CAIO포럼은 AI가 개별 부서의 실험적 도구를 넘어 기업 전략과 책임체계, 데이터 거버넌스, 조직 운영 전반을 재설계하는 핵심 경영 아젠다로 자리 잡은 현실에 대응하기 위해 마련됐다. 민간 주도 AI 거버넌스 확립과 국가 대표 산·학·연 협의체 구축을 핵심 목표로 내걸고, 산업계·학계·공공기관의 AI 의사결정권자들이 함께 대한민국 AI 산업의 방향성과 실행 기준을 만들어가는 플랫폼으로 자리매김하겠다는 구상이다.

(사)한국인공지능협회와 삼일PwC가 지난 7일 서울 코엑스에서 한국CAIO포럼 발족식을 가졌다. [사진=한국인공지능협회] 2026.05.08 biggerthanseoul@newspim.com

이날 세미나는 ▲AI 시대의 기업 운영체계 재설계 ▲AI 기본법 규제 대응 가이드 ▲중소기업 AI 지원 제도 및 지원사업 소개 등 기업 현장에서 즉시 활용 가능한 의제로 채워졌다. 기술과 전략, 법률과 제도, 지원사업이 한 자리에서 유기적으로 연결된 구성은 참가자들의 높은 호응을 이끌어냈다는 평가다.

최재식 공동의장은 "AI 경쟁력은 더 이상 기술 자체를 이해하는 수준에서 결정되지 않는다"며 "누가 더 빠르게 조직과 책임체계를 재설계하고 이를 실행 가능한 전략으로 전환하느냐가 기업의 격차를 만들게 될 것"이라고 강조했다.

그는 이어 "한국CAIO포럼은 그 전환을 이끄는 리더들이 기준을 만들고 경험을 공유하는 자리로 성장할 것"이라고 밝혔다.

삼일PwC 관계자는 "기업 현장에서 AI는 더 이상 선택의 문제가 아니라 운영체계 전체를 바꾸는 경영 의제"라며 "한국CAIO포럼이 산업계와 정책, 현장과 제도, 전략과 실행을 잇는 실질적 가교로서 한국형 AI 리더십의 중심축이 될 것"이라고 말했다.

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