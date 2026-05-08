소룩스, 호남권 AI 데이터센터 구축 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 소룩스는 8일 콘스트테크 등과 호남권 AI 데이터센터 구축 MOU를 체결했다.
- 참여사들은 데이터센터 기술 협력과 투자 유치, 인프라 지원에서 협력한다.
- 소룩스는 전기 인프라 구축을 담당하며 사업 포트폴리오를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 소룩스는 콘스트테크(KONSTTECH), KT, 금도건설, 씨이랩, 한국데이터통신, 소테리아 등과 '호남권 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약은 호남권 AI 데이터센터 구축 및 운영 사업 추진을 위해 마련됐다. 참여사들은 데이터센터 구축·운영 기술 협력, 투자 유치 및 사업 확장, 고객 확보 및 마케팅, 안정적 운영을 위한 인프라와 인력 지원 등에서 협력한다.
소룩스는 AI 데이터센터의 전기 인프라 구축을 담당한다. AI 데이터센터는 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 대규모 서버 장비가 24시간 가동되는 시설로, 전력 공급과 전기 설비, 배전 안정성, 에너지 효율 등이 운영의 핵심 요소로 꼽힌다.
소룩스는 조명 사업에서 축적한 전기·전력 설비 이해도와 지난해 신설한 전기시공 사업 역량을 바탕으로 데이터센터 관련 전기 인프라 시장에 진입한다. 회사는 앞서 인천 지역 프로젝트를 통해 데이터센터 전기 설비·시공 분야 진입 기반을 마련한 데 이어 이번 협약으로 사업 지역을 호남권으로 넓힌다.
최근 AI와 클라우드, 공공 데이터, GPU 기반 연산 수요가 확대되면서 국내 데이터센터 인프라 투자도 늘어날 것으로 전망된다. 소룩스는 이 과정에서 전기 인프라 구축 역할을 확대해 기존 조명 중심 사업 구조를 넘어 수익 구조를 다변화한다는 계획이다.
회사 관계자는 "이번 협력을 기반으로 데이터센터 전기 인프라 사업을 회사의 신규 성장축으로 육성할 계획"이라며 "기존 조명 사업을 기반으로 전기시공, 데이터센터, AI 서버 인프라, 에너지 효율화 설비 등 산업 인프라 분야로 사업 포트폴리오를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com