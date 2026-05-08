오영준 후보 "샌드위치 세대인 3050도 존중받아야 할 어버이"

AI 핵심 요약beta
- 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보는 8일 어버이날을 맞아 육아와 부양의 이중고를 겪는 3050 세대를 위한 '중구형 효도 시스템' 공약을 발표했다.
- 마을버스 도입, 야간긴급돌봄 확충, 경북대병원 본원 존치, 골목 안전 관리 등 4대 정책으로 구성된 효도 지원 시스템을 제시했다.
- 광주의 통합돌봄과 경기도의 전세보증금 반환보증료 지원 정책을 벤치마킹해 중구형 원스톱 돌봄 시스템을 구축하겠다고 약속했다.
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마을버스·야간 돌봄 등 '효도하기 쉬운 중구' 구체적 약속 제시
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보는 5월 8일 어버이날을 맞아 육아와 부양의 이중고를 겪는 3050 세대를 위한 '중구형 효도 시스템' 공약을 발표했다. 오 후보는 이날 "효심은 주민이 준비하고, 표현(효도)은 중구청이 돕는 체계를 구축하겠다"며 생활 정치 행보를 본격화했다.
오 후보가 제시한 '효도 지원 시스템'은 구체적인 실행 경로를 담고 있다.
첫째 '중구형 마을버스' 도입으로 어르신들의 병원 이동과 장보기 부담을 덜고, 둘째 '야간긴급돌봄 및 공공산후조리원' 확충으로 3050 부모들의 육아 공백을 메운다. 셋째 '경북대병원 본원 존치'로 필수의료 접근성을 보장한다.
마지막으로 '골목 안전 관리'를 통해 부모님의 사회 참여와 동네 안전을 동시에 잡는다. 이는 지난 4일 발표된 김부겸 대구시장 후보의 5번째 공약인 '온 가족이 행복한 도시, 대구'의 아동·어르신 통합 돌봄 정책과 발맞춰 중구 맞춤 계획을 마련한 것이다.
또한 오 후보는 전국적으로 검증된 우수 사례를 중구에 이식한 안심 정책을 공개했다. 광주광역시의 성공 모델인 '광주다움 통합돌봄'을 벤치마킹하여 '중구형 원스톱 돌봄 시스템'을 구축하고 경기도의 '전세보증금 반환보증료 지원' 정책을 도입해 신규 전입한 3050 부모들의 소중한 주거 자산을 행정이 직접 보호하겠다고 약속했다.
특히 오 후보는 기존의 경로당 방문이나 카네이션 달아드리기식 선거운동에서 벗어나 3050 세대를 겨냥한 정책 홍보에 집중했다. 아이를 키우며 동시에 부모님을 부양하는 '샌드위치 세대'임을 강조하며 "정작 정책적 소외감을 느끼는 계층인 여러분도 존중받아야 할 어버이"라는 메시지를 던졌다.
오영준 후보는 "지난 8년, 중구의 행정이 어르신들을 모시는 방식은 일회성 행사에 그쳤다"고 지적하며 "중구에서 삶을 설계할 세대가 부모님 부양 걱정 없이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 정부와 국회, 대구를 연결해 확실한 실행 책임을 지겠다"고 다짐했다.
yrk525@newspim.com