부산시, 전국소년체육대회 감염병 대응체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 2026년 전국소년체육대회 앞두고 감염병 예방체계를 가동했다.
- 숙박시설 레지오넬라 검사와 위생해충 방제, 식중독 모의훈련을 실시했다.
- 경기장 소독과 감시체계 구축, 공무원 200명 교육으로 대응 역량을 강화했다.
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모의훈련 감염병 대응 역량 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 2026년 전국소년(장애학생)체육대회를 앞두고 감염병 예방과 대응체계를 본격 가동한다고 8일 밝혔다.
대회 기간 동안 선수단과 임원, 관람객이 대거 모이고 단체급식이 늘어남에 따라 수인성·식품매개감염병과 호흡기 감염병 확산 가능성이 커진 데 따른 조치다.
시는 참가자와 관람객의 건강 보호를 위해 사전 점검과 현장 대응을 병행하는 관리대책을 마련했다. 지난달 6일부터 5월 6일까지 숙박시설 등 다중이용시설 25곳을 대상으로 레지오넬라균 검사를 실시한 결과, 안전한 것으로 확인됐다.
경기장 주변 위생해충 취약지역에 대한 집중 방제와 함께 숙박업소 및 식품접객업소 등 소독의무시설 점검도 진행했다. 수인성·식품매개감염병 모의훈련을 통해 집단 식중독 발생에 대비한 대응 역량도 강화했다.
경기 전후에는 경기장 방역소독을 실시하고 출입구 손잡이와 화장실 등 접촉 빈도가 높은 시설에 대한 표면 소독을 병행할 계획이다.
감염병 감시와 대응을 위해 관계기관 간 협력체계를 구축하고 모니터링을 강화한다. 의심환자 발생 시 즉시 현장 역학조사반을 투입하고, 경기장별로 마스크와 손소독제 등 방역물품을 상시 비치한다. 격리 공간도 별도로 마련해 확산 차단에 나선다.
공무원 대응 역량 강화를 위한 교육도 실시한다. 이날 시 공무원 200여 명을 대상으로 기본교육을 진행하고 12일에는 구·군 보건소 공무원 대상 예비방역교육, 13일에는 생물테러 대응 교육을 이어갈 예정이다.
ndh4000@newspim.com