5월 황금연휴 일본·중국 관광객, 전년比 41% 늘었다…22만명 방한

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 8일 일본 골든위크와 중국 노동절 연휴에 일본·중국 관광객 증가를 밝혔다.
- 일본 관광객 11만2000명, 중국 10만8000명으로 전년 대비 각각 52.9%, 29.9% 늘었다.
- 맞춤형 마케팅과 항공 프로모션으로 성과를 거두고 지역 축제 상품을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 일본 골든위크(4월 29일~5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1~5일)를 맞아 한국을 찾은 일본·중국 관광객이 전년 동기 대비 40% 이상 늘어난 것으로 나타났다.
문화체육관광부와 한국관광공사는 이번 황금연휴 기간 일본 관광객 11만 2000명, 중국 관광객 10만 8000명이 방한했다고 8일 밝혔다. 전년 같은 기간과 비교해 일본은 52.9%, 중국은 29.9% 증가한 수치로, 양국을 합산하면 40.7% 늘었다. 올해 1분기에도 일본 관광객 94만 명, 중국 관광객 142만 명이 방한한 데 이어 연휴 기간에도 상승세가 이어졌다.
이번 성과는 연휴 전부터 집중 전개한 맞춤형 유치 마케팅이 주효했다는 분석이다. 일본 시장에는 가족 단위 여행객을 겨냥한 '2026 가족 친화적인 한국' 캠페인을 전개해 항공사와 협력한 어린이 동반 가족 항공료 할인, 위탁수하물 추가 혜택 등을 제공했다. 규슈 지역 거주자를 대상으로는 '지금이야말로 부산' 캠페인을 통해 후쿠오카~부산 간 항공편·선박 이용객 할인권과 크루즈 선상 프로그램 할인을 제공했다. 방한한 일본인 관광객을 위한 환영 이벤트도 청주공항에서 열렸다.
중화권 시장을 대상으로는 홍콩·광저우 수요를 김해·대구·제주국제공항으로 끌어들이기 위해 항공사와 공동 항공권 프로모션을 6월 말까지 진행 중이다. 김해국제공항에는 환대 부스를 마련해 부산, 울산, 포항, 창원 등 동남권 4개 도시의 관광 정보와 할인권을 5월 22일까지 제공한다.
문체부는 향후 일본 시장을 대상으로 함안 낙화놀이, 안동 선유줄불놀이 등 지역 축제를 테마로 한 여행상품을 출시할 계획이다. 중국 시장에 대해서는 방한 이력이 있는 중국인과 14개 도시 거주민을 대상으로 한 복수비자 발급 확대 정책을 중국 내 비자신청센터, 현지 온라인 여행사, 소셜미디어 채널과 연계할 방침이다.
최휘영 장관은 "이번 성과는 관광업계가 한국 관광의 고유 매력을 제대로 전달한 값진 결과"라며 "시장별 수요와 특성을 분석한 맞춤형 마케팅을 시의적절하게 추진하고, 매주 관광상황실을 운영해 방한 관광의 열기를 연중 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com