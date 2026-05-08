전국 광역단체장 5월8일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김경덕 부산시장 권한대행이 제54회 어버이날 기념식을 개최하고 중소기업 운전자금 지원 확대를 위한 금융기관 회의를 진행했다.
- 전국 지방자치단체장들이 어버이날을 맞아 노인복지시설 방문과 기념식 등 다양한 행사를 개최했다.
- 유득원 대전시장 권한대행은 충무훈련 강평과 화재 희생자 분향소 조문, 유성온천문화축제 개막행사에 참석했다.
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▲김경덕 부산시장 권한대행
-제54회 어버이날 기념식 개최( 10:00 1층 대강당)
-중소기업 운전자금 지원 확대를 위한 주요 금융기관 회의(14:00 7층 회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-어버이날 맞이 노인복지시설 방문( 09:50김해동부노인종합복지관)
▲이동옥 충북지사 권한대행
- 주요 사업현장 방문(10:30 충북대)
-현안업무 보고(14:00 행정부지사실)
▲유득원 대전시장 권한대행
-충무훈련 강평(10:00 전시종합상황실)
-문평동 화재 희생자 분향소 조문(14:00 문평공원)
-2026 유성온천문화축제 개막행사(18:40 유림공원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-제54회 어버이날 기념행사(14:00 여민실)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
- 적극행정 우수사례 경진대회 시상식 (09:30 행정부지사실)
- 대한민국 전주정원산업박람회 개막식 (14:00 전주월드컵경기장)
▲김태흠 충남지사
-제367회 도의회 임시회(18:00 본회의장)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 제54회 어버이날 기념 행사 (10:30)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-실국장 회의(10:00 행정부지사실)
▲강기정 광주시장
- 임용장 수여(09:30 비즈니스룸)
- 제54회 어버이날 기념식(10:30 빛고을노인 건강타운)
- 2026 오월광주나눔세일 업무협약(13:30 비즈니스룸)
- 전남광주통합특별시준비위원회 출범식(15:00 국립아시아문화전당)
▲김영록 전남지사
- 통합특별시준비위원회 출범식 및 1차 회의(13:10 아시아문화전당)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 지방재정협의회(10:10 국립세종도서관)
[전국 종합=뉴스핌]
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