[서울시의원 후보] 민주 마포구 1~4선거구, 고병준·한기영·채우진·김기덕

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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 마포구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.

마포구는 재개발·교통 개선과 함께 청년·문화·생활 인프라 확충이 주요 현안으로 꼽히는 지역이다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 역량을 갖춘 후보들을 전면 배치하며 지역 표심 공략에 나섰다.

고병준 더불어민주당 마포구 1선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 1선거구 고병준 후보

1986년생 고병준 후보는 제9대 마포구의회 의원으로 활동 중이며, 현재 예산결산특별위원회 부위원장과 복지도시위원회 위원을 맡고 있다.

한국상담대학원대학교에서 상담심리학 석사 학위를 받았으며, 마포구의회 전반기에는 의회운영위원회와 행정건설위원회 위원으로 활동했다.

마포구 신규 쓰레기소각장 건립 반대 특별위원회 위원으로 참여했으며, 더불어민주당 서울시당 청년부위원장을 맡는 등 당내 활동을 이어왔다.

한기영 더불어민주당 마포구 2선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 2선거구 한기영 후보

1979년생 한기영 후보는 더불어민주당 소속 서울시의원 출신으로, 서울시의회 행정자치위원회 부위원장과 대변인 등을 지냈다.

동국대학교 정치학 박사로, 동국대학교 정치학과 겸임교수를 맡아 활동했으며 대통령소속 자치분권위원회 정책자문위원으로도 참여했다.

더불어민주당 서울시당 청년위원장을 지내는 등 청년 정치와 자치분권 분야 활동을 이어왔으며, 교육·청년 정책을 중심으로 지역 활동을 해왔다. 현재 서경대학교 공공인재학부 부교수로 활동하고 있다.

채우진 더불어민주당 마포구 3선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 3선거구 채우진 후보

1987년생 채우진 후보는 제8·9대 마포구의회 의원으로 활동 중인 재선 구의원으로, 제9대 전반기 복지도시위원장을 지냈다.

고려대학교 정책대학원을 졸업해 행정학 석사 학위를 받았으며 현재 제9대 마포구의회 후반기 행정건설위원회·예산결산특별위원회·윤리특별위원회 위원으로 활동하고 있다.

마포자원회수시설 주민지원협의체 위원으로 활동하고 있으며, 제8대 마포구의회 후반기 행정건설위원회 부위원장과 서울화력발전소 주민편익시설건립특별위원회 위원장을 맡는 등 지역 현안 해결에 참여해왔다.

채 후보는 더불어민주당 정보통신특별위원회 부위원장과 서울시당 청년위원회 부위원장 등을 맡아 당내 활동을 이어왔다. 과거 정청래 국회의원 비서관과 마포구청 주요업무추진실 주무관으로 근무하며 정책·행정 경험을 쌓았다.

또 국민건강보험공단 마포지사 자문위원과 민주평화통일자문회의 서울마포구협의회 청년분과위원장 등을 지냈다.

채 후보는 매니페스토 약속대상 최우수상과 대한민국 친환경 우수의원대상, 지방의정대상을 비롯한 다수의 의정활동 관련 수상 경력을 보유하고 있다.

김기덕 더불어민주당 마포구 4선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 마포구 4선거구 김기덕 후보

1954년생인 김기덕 후보는 제5·8·10·11대 서울시의회 의원을 지낸 4선 시의원으로, 제10대 서울시의회 후반기 부의장을 역임했다. 현재 서울시의회 문화체육관광위원회와 예산결산특별위원회 위원을 맡고 있다.

서울시의회에서는 문화체육관광위원회와 환경수자원위원회, 건설위원회, 예산결산특별위원회 등에서 활동했다. 윤리특별위원회 위원장과 2002년 월드컵축구대회지원특별위원회 위원장을 역임하기도 했다.

서부지역 광역철도 건설 특별위원회와 관광산업발전 특별위원회, 2036년 서울올림픽 유치 지원 특별위원회, 마약 퇴치를 위한 예방 교육 특별위원회를 비롯한 다양한 특별위원회 활동에도 참여했다.

chogiza@newspim.com