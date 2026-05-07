하나은행, 하이엔드 시니어 레지던스 입주자 대상 자산관리 서비스 협력

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'소요한남 by 파르나스'와 '유언대용신탁 및 자산관리서비스 지원 업무협약'

유언대용신탁, 맞춤형 세미나 지원, 부동산 투자 자문 등 VIP 서비스 제공



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 6일 Club1(클럽원) 한남PB센터지점에서 (주)브릭스인베스트먼트와 하이엔드 시니어 레지던스 '소요한남 by 파르나스' 입주자 대상의 '유언대용신탁 및 자산관리서비스 지원 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이날 협약식에 참석한 이은정 하나은행 WM본부장(사진 왼쪽)이 홍지협 (주)브릭스인베스트먼트 대표이사(사진 오른쪽)와 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나은행] 2026.05.07 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 최고급 시설과 서비스로 주목받고 있는 '소요한남 by 파르나스' 입주자에게 하나은행의 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고자 마련됐다. 하나은행은 이를 통해 초고령사회로 접어드는 가운데 급증하는 시니어 고객의 다양한 금융 니즈에 선제적으로 대응할 계획이다.

하나은행과 '소요한남 by 파르나스'의 시행을 추진 중인 (주)브릭스인베스트먼트는 입주자에게 최적의 주거환경과 금융솔루션을 제공하기 위해 협력하며, ▲유언대용신탁을 통한 안전한 자산이전 ▲세무·법률 전문가의 맞춤형 세미나 지원 ▲부동산 투자자문 등 VIP 특화 서비스를 원스톱으로 제공할 예정이다.

이은정 하나은행 WM본부장은 "하나은행은 자산관리 시장의 선구자로서 시니어 고객의 자산보호와 안정적 노후생활을 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "하이엔드 주거 공간과 차별화된 신탁서비스가 결합된 이번 협력을 통해 시니어의 삶 전반을 고민하는 동반자로서 금융의 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com