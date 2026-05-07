[6·3 지선] 정원오, 오세훈 측 '성공버스 의혹' 제기에 "대답할 가치 없어"

오 후보, '성공버스 정원오 재태그에 동원' 의혹 제기

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 제기한 '성동구 공공시설 셔틀버스(성공버스)' 관련 의혹에 대해 "대답할 가치가 없는 얘기"라고 7일 밝혔다.

이날 정 후보는 국회 소통관에서 '중단없는 철도망, 차별 없는 지역 발전, 경계 없는 광역 교통, 메가도시 서울' 공약을 발표한 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 7일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 36개 직능단체별 정책 협약 및 제안식에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.07 jk31@newspim.com

전날 오 후보 측은 정 후보가 성동구청장 재임 시절 추진했던 성동공버스가 정 후보의 왕십리역 인근 자택 앞을 필수적으로 통과하게 설정됐고, 성공버스 도입 후 자택 시세는 4억원 가량 급등했다고 지적했다.

신주호 오 후보 선거대책위원회 청년대변인은 "쪼개기 계약이나 특정 업체에 사업을 몰아주는 등의 불투명한 예산 집행이 있었던 것은 아니냐는 의심이 존재한다"며 "만약 해당 의혹이 사실이라면 구청장 지위를 활용해 자산 증식을 벌이며 '나의 집값'을 드높인 행위다. 성공버스가 정 후보의 재테크에 동원된 것"이라고 했다.

이에 대해 정 부호는 "(자택이 있는) 왕십리역은 이미 트리플 역세권이고 수많은 버스 노선이 있어 환승 기능이 훌륭한 곳"이라며 "성공버스도 거기에 환승 기능을 만든 것이다. 그 취지를 보면 금방 이해할 내용"이라고 반박했다.

관련해 전날 이정헌 정 후보 선대위 수석대변인은 "청년 대변인을 참전시켜 근거 없이 의혹을 던지는 구태 정치를 즉각 중단하라"고 밝힌 바 있다. 그러면서 "특혜 의혹을 우려해 후보의 집 앞이라는 이유로 왕십리역 환승 거점을 피해 양평고속도로처럼 노선을 휘어지게 설계라도 해야 했다는 것이냐"고 꼬집었다.

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