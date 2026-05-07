교보교육재단, 제28회 교보교육대상 수상 후보자 공모

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 교보교육재단은 '제28회 교보교육대상' 수상후보자를 공모한다고 7일 밝혔다.

교보교육대상은 '교육이 민족의 미래'라는 신념을 바탕으로 세계 최초로 교육보험을 창안하고 교보문고를 설립한 대산(大山) 신용호 교보생명 창립자의 인재육성 철학을 구현하기 위해 제정된 상이다.

'참사람 육성'이라는 시대적 가치를 확산하고자 1998년 제정된 이래 현재까지 115명의 수상자(개인 및 단체)에게 총 32억 5500만 원의 상금을 수여해 온 국내 최고 권위의 교육상이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 교보교육재단은 '제28회 교보교육대상' 수상후보자를 공모한다고 7일 밝혔다. [사진=교보교육재단] 2026.05.07 yunyun@newspim.com

제28회 교보교육대상은 ▲참사람육성 ▲창의인재육성 ▲평생교육 ▲미래혁신 등 총 4개 부문에서 교육 발전에 기여한 인물과 단체를 선정한다. 각 부문별 대상 수상자에게는 각 3000만원씩 총 1억2000만 원의 상금과 상패를 수여한다.

▲참사람육성 부문은 정직, 성실한 성품을 갖추고 끊임없는 자기성장을 추구하며 더불어 살아가는 사회를 위해 실천하는 '참사람'을 키우는데 기여한 교육자를 시상한다. ▲창의인재육성 부문은 도전과 협력정신을 바탕으로 우리 사회에 필요한 창의성을 함양하여 사회발전과 혁신에 이바지하는 '창의인재'를 키우는데 기여한 교육자를 선정한다. ▲평생교육 부문은 평생교육과 평생학습사회 구현에 기여한 교육자나 단체를 ▲미래혁신 부문은 미래교육의 새로운 영역을 개척하고 구현하기 위해 노력하는 교육자나 단체를 시상한다.

수상 후보자는 교육 관련 기관 및 사회단체 대표, 교수·교사·연구자 등 교육 분야 전문가, 또는 2인 이상의 교육 관련 종사자 및 학생이 추천할 수 있다. 접수는 오는 31일까지 진행되며, 추천 요강은 교보교육재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.



최화정 교보교육재단 이사장은 "참된 교육자를 발굴해 시상하는 일은 우리 교육의 미래를 함께 그려나가는 소중한 과정"이라며 "교보교육대상을 통해 교육 현장에서 묵묵히 헌신해 온 분들의 활동과 가치를 우리 사회에 널리 확산하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

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