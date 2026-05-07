현대커머셜, 고유가 시대 상용차주 위한 유예형 할부 프로그램 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대커머셜은 현대자동차와 상용 트럭 구매 고객의 월 납입금 부담을 낮추고 중고차 가격을 보장하는 '마이티·파비스 구매 부담 Down' 프로그램을 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 프로그램은 고유가로 유류비 부담이 커진 상용차주들의 금융 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 대상 차량은 현대자동차가 공개한 '더 뉴 2027 파비스'와 '더 뉴 2027 마이티'다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대커머셜은 현대자동차와 상용 트럭 구매 고객의 월 납입금 부담을 낮추고 중고차 가격을 보장하는 '마이티·파비스 구매 부담 Down' 프로그램을 출시했다고 7일 밝혔다. [사진=현대커머셜] 2026.05.07 yunyun@newspim.com

이 상품은 신차 가격의 최대 60%를 만기 시점까지 유예하는 구조다. 고객은 차량 가격 일부만 우선 상환해 월 납입금을 낮출 수 있으며, 만기 시 차량을 반납하거나 직접 매각해 유예금을 상환하면 된다.

대출 기간별 유예율은 36개월 60%, 48개월 55%, 60개월 50%다. 윙바디·탑차 등 특장 차량의 경우 특장 가격에도 동일한 유예율이 적용된다.

특히 차량 반납 시 사전에 약정된 유예금 수준의 중고차 가격을 보장받을 수 있어 잔존가치 하락 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.

예를 들어 차량가 1억4600만원인 파비스 8.5톤 윙바디 차량을 60개월 프로그램으로 이용하면 차량 가격의 50%인 7300만원을 만기까지 유예할 수 있다. 현대커머셜은 이를 통해 기존 원리금 균등상환 방식 대비 월 납입금 부담이 약 37% 감소한다고 설명했다.

현대커머셜 관계자는 "고유가 영향으로 상용차 운영 부담이 커진 상황에서 차주들의 부담을 덜기 위해 이번 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 상용차 고객에게 실질적인 혜택이 돌아가는 다양한 금융 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com