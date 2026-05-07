NH농협카드, 가정의 달 맞아 쇼핑·여행 혜택 강화

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 5월 가정의 달을 맞아 NH pay 기반 쇼핑·여행 혜택 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 고객들의 쇼핑 및 여행 관련 지출 부담을 덜고 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. NH pay 전용 서비스인 '가득'과 '캐치(CATCH)'를 중심으로 할인·적립 혜택과 여행 특화 서비스를 강화한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 5월 가정의 달을 맞아 NH pay 기반 쇼핑·여행 혜택 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다. [사진=NH농협카드] 2026.05.07 yunyun@newspim.com

먼저 NH pay 내 추가 혜택 플랫폼인 '가득' 서비스는 오는 12월 31일까지 운영된다. 고객이 NH pay 링크를 통해 접속하면 ▲쿠팡 1.5% ▲G마켓 1.15% ▲11번가 1% ▲지니집 5% 등 주요 쇼핑몰 이용 시 한도 제한 없는 적립 혜택을 받을 수 있다.

특히 연회비 등급에 따라 공항 라운지 이용권 할인, 공항 리무진 및 공항 다이닝 할인 등 여행 관련 프리미엄 서비스도 차등 제공된다. 이 밖에도 공항철도 직통열차 할인과 와이파이 도시락, USIM·eSIM 할인 등 해외여행 관련 혜택도 마련됐다.

생활 밀착형 할인 서비스인 '캐치(CATCH)' 이벤트는 5월 한 달간 진행된다. 고객이 NH pay에서 원하는 혜택을 미리 선택한 뒤 쿠팡·G마켓·네이버쇼핑·무신사·하나로마트 등 주요 가맹점에서 건당 10만원 이상 결제하면 청구 할인 혜택을 받을 수 있다. 백화점과 가전, 헬스·뷰티 업종 등 온·오프라인 가맹점 할인 혜택도 함께 제공된다.

이번 이벤트는 NH농협 개인카드 고객을 대상으로 진행되며, 서비스별 세부 조건과 대상 카드는 NH pay에서 확인할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 "가정의 달을 맞아 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택 제공에 집중했다"며 "앞으로도 NH pay를 기반으로 고객의 라이프스타일에 맞춘 디지털 금융 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com