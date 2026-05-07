피렐리, 유니버세스와 AI 타이어 기술 협력

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 피렐리(Pirelli)가 스웨덴 딥테크 기업 유니버세스(Univrses)와 자사의 '사이버 타이어(Cyber Tyre™)' 플랫폼에 3DAI™ 기술 등 AI 컴퓨터 비전 솔루션을 통합하는 파트너십을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 피렐리는 유니버세스 지분 30%를 인수하며, 향후 과반 이상 지분 확보가 가능한 옵션도 보유하게 된다.

양사는 피렐리의 '사이버 타이어(Cyber Tyre™)' 플랫폼에 유니버세스의 3DAI™ 엔진을 포함한 AI 컴퓨터 비전 기술을 적용할 계획이다. 이를 통해 타이어 센서 데이터와 차량 카메라 기반 시각 정보를 결합해 도로 상태를 실시간으로 분석하는 시스템 구축에 나선다.

회사 측은 해당 기술이 자율주행 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 성능 향상과 도로 인프라 관리 분야에 활용될 수 있다고 설명했다. 도로 상태 데이터를 기반으로 유지·보수 효율성을 높이고 교통 안전 관리에도 활용 가능하다는 설명이다.

사이버 타이어는 타이어 내부 센서를 통해 수집한 데이터를 자체 알고리즘으로 분석하고, 이를 차량 시스템 및 클라우드와 연동하는 플랫폼이다. 피렐리는 이를 통해 차량 주행 성능과 안전성 향상을 지원하고 있다고 밝혔다.

유니버세스는 AI 기반 3D 포지셔닝·매핑 기술과 도로 인프라 디지털화 솔루션을 개발하는 기업이다. 회사 측은 카메라 기반 데이터 분석 기술을 활용해 일반 차량을 도로 점검 플랫폼으로 활용할 수 있다고 설명했다.

양사는 앞서 2025년 이탈리아 풀리아주에서 도로망 모니터링 실증 프로젝트를 진행한 바 있다. 해당 프로젝트에서는 타이어 센서 데이터와 영상 분석 데이터를 결합해 도로 마모 및 파손 상태를 실시간으로 분석했다.

안드레아 카살루치 피렐리 최고경영자(CEO)는 "AI 기술을 통해 사이버 타이어 플랫폼의 활용 범위를 확대할 계획"이라고 밝혔다.

조나단 셀비 유니버세스 CEO는 "실시간 데이터 기반 모빌리티 기술 개발 협력을 이어갈 예정"이라고 말했다.

[이미지=피렐리]

whitss@newspim.com