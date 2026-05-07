NH투자증권, IMA고객 대상 공모주 청약한도 최대 300% 우대

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8일부터 시행…"공모주 투자 기회 확대 지원"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 7일 종합투자계좌(IMA) 고객을 대상으로 공모주 청약한도 서비스를 확대 제공한다고 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 이번 서비스는 IMA 고객의 투자 기회와 자산관리 전반의 편의성을 높이기 위해 마련됐으며, 오는 8일부터 시행된다.

[사진=NH투자증권]

NH투자증권은 공모주 청약 시 적용되는 우대 기준에 IMA 자산을 포함하도록 서비스를 확대했다. 기존에는 연금자산 중심으로 청약한도가 산정됐으나, 앞으로는 연금과 IMA 자산을 합산한 기준이 적용된다.

이에 따라 직전 달 말 기준 연금·IMA 합산 자산이 1억원 이상인 고객은 온라인 기준 최대 300%의 청약한도 우대를 받을 수 있으며, 직전 3개월 평균 자산 규모에 따른 구간별 우대 혜택도 유지된다. 연금·IMA 자산 1000만원 이상 보유 고객에게는 추가 50% 한도 상향 혜택도 제공된다.

윤병운 NH투자증권 대표는 "IMA 고객에게 공모주 투자 기회를 확대 지원하는 차별화된 서비스를 제공하고자 했다"며 "앞으로도 고객 자산관리 전반에 걸쳐 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com