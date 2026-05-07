빠나띠에, 역삼동 베이커리 카페 오픈

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 베이커리 카페 빠나띠에가 서울 강남구 역삼동에 매장을 열고 운영에 들어갔다.

[사진=빠나띠에] 빠나띠에 내부 사진

빠나띠에는 중세 유럽 제빵사 길드에서 유래한 브랜드명으로, 수제 반죽과 유럽식 베이커리를 기반으로 한 콘셉트를 운영한다고 밝혔다. 브랜드는 14세기 제빵 장인 문화에서 착안한 공간 구성과 메뉴 운영을 통해 차별화를 추진하고 있다고 설명했다.

매장은 흰 회벽과 석재 소재 등을 활용한 인테리어를 적용했으며, 1~2층 규모로 약 100석의 좌석을 갖췄다. 최대 30대 규모의 주차 공간도 함께 운영한다.

빠나띠에는 모든 베이커리 제품을 매장에서 직접 반죽·생산하는 방식으로 운영한다고 밝혔다. 자연 효모를 활용한 유러피안 스타일 사워도우 브레드를 비롯해 베이글, 크루아상, 소금빵 등을 주요 메뉴로 구성했다.

점심 시간대에는 브런치 메뉴도 함께 운영한다. 회사 측은 다양한 연령층 고객의 체류 수요를 고려해 메뉴 구성을 확대했다고 설명했다.

음료는 스페셜티 원두를 활용한 커피와 유기농 말차, 티 메뉴 등으로 구성됐다. 브랜드 측은 베이커리와 어울리는 원두 블렌딩을 적용했다고 밝혔다.

빠나띠에 관계자는 "수제 반죽 기반의 베이커리와 공간 운영을 통해 차별화된 고객 경험 제공을 목표로 하고 있다"고 말했다.

[사진=빠나띠에] 빠나띠에 외부 전경

whitss@newspim.com