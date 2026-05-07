해외서 터졌다...에이피알, 1분기 실적 신기록 또 경신

해외 매출 5000억 첫 돌파…매출 비중 90% 육박

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 해외 시장을 중심으로 고속 성장하며 역대 최대 분기 실적을 기록했다.

에이피알은 올해 1분기 연결 기준 매출 5934억원, 영업이익 1523억원을 각각 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 123.0%, 173.7% 증가한 수준으로, 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대치다.

에이피알 분기 매출 추이 [인포그래픽=에이피알 제공]

이번 실적은 해외 사업의 가파른 성장세가 견인했다. 1분기 해외 매출은 5281억원으로 전년 대비 179.9% 증가하며 처음으로 5000억원을 돌파했다. 전체 매출에서 차지하는 비중도 89.0%까지 확대되며 90% 육박했다. 지난해 1분기와 비교하면 18.1%포인트(p) 상승한 수치다.

에이피알 2026년 1분기 지역별 매출 비중 현황. [인포그래픽=에이피알 제공]

특히 미국 시장이 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다. 미국 매출은 2485억원으로 250.8% 급증하며 전체 매출의 41.9%를 차지했다. 온라인 중심 성장에 더해 오프라인 유통망 확대가 본격화되면서 상승세가 이어질 것으로 전망된다. 실제로 대표 브랜드 메디큐브는 올 2분기부터 기존 얼타뷰티에 이어 순차적으로 복수의 미국 대형 오프라인 채널 입점을 앞두고 있다.

글로벌 전반에서도 고른 성장세가 나타났다. 일본 매출은 589억원으로 100.8% 증가했고, 기타 지역 매출은 1900억원으로 216.1% 늘었다. 유럽에서는 세포라를 통해 17개국에 진출했고, 인도에서는 나이카와 협업을 추진하며 시장 확대에 속도를 내고 있다.

사업 부문별로는 화장품과 뷰티 부문이 성장을 주도했다. 해당 부문 매출은 4526억원으로 174.3% 증가했다. 메디큐브의 PDRN 제품군은 출시 20개월 만에 누적 판매 5000만 개를 돌파했고, 토너패드 역시 누적 판매 2000만 개를 넘어섰다.

뷰티 디바이스 부문도 1327억원의 매출을 기록하며 전년 대비 46.0% 성장, 역대 최대 분기 실적을 달성했다.

에이피알은 신규 시장 공략과 유통 채널 다각화, 제품군 확대를 3대 축으로 글로벌 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 회사 측은 "제품 경쟁력과 브랜드 인지도가 맞물리며 글로벌 전역에서 수요가 확산되는 '플라이휠 효과(Flywheel Effect)''가 나타나고 있다"며 "신시장 진출과 신제품 출시를 통해 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com