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가입자 증가로 수익성 개선...LG유플러스, 1Q 영업익 전년비 6.6% 증가

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  • LG유플러스가 7일 1분기 매출 3조8037억원 영업이익 2723억원을 기록했다.
  • 모바일 스마트홈 기업인프라 전 부문 성장으로 매출 1.5% 서비스수익 3.3% 증가했다.
  • 비용 효율화와 AIDC DBO 확대에 힘입어 영업이익 6.6% 상승하고 자기주식 소각한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매출 3.8조원·영업이익 2723억원...유무선 가입자 증가

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스가 비용 효율화 및 사업 포트폴리오 안정화에 힘입어 2026년 1분기 실적 개선을 이뤘다.

LG유플러스는 2026년 1분기 연결재무제표 기준 매출 3조8037억원, 서비스수익 3조370억원, 영업이익 2723억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

LG유플러스 용산 사옥 전경 [사진=LG유플러스]

1분기 매출과 서비스수익은 모바일, 스마트홈, 기업인프라 등 전 사업 영역의 고른 성장에 힘입어 전년 동기 대비 각각 1.5%, 3.3% 증가했다.

영업이익은 비용 효율화와 사업 포트폴리오 안정화 등 ROI 중심의 수익성 개선 활동을 통해 전년 동기 대비 6.6% 상승했으며 영업이익률은 9.0%로 지난해에 이어 개선된 흐름이 지속되고 있다.

당기순이익은 1760억원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가하는 견조한 흐름을 보였으며 당기순이익률은 4.6%로 전년 대비 0.3%p 상승했다.

기업의 실질적인 현금 창출 능력을 보여주는 지표인 EBITDA 역시 지난해 같은 기간 대비 4.1% 증가한 9588억원으로 EBITDA 마진율은 31.6%를 기록했다.

1분기 모바일 부문 전체 매출은 1조6526억원으로 가입회선 증가 및 통신 본업 경쟁력 강화에 힘입어 전년 동기 대비 3.2% 상승했다.

접속 수익을 제외한 모바일 서비스수익은 1조 5878억원으로 지난해 같은 기간 대비 3.7% 성장했다.

전체 모바일 가입회선은 지난해 같은 기간 대비 6.4% 성장한 3093만1000여개로 집계됐으며 1분기 동안 총 22만개의 가입 회선이 순증했다.

MNO 가입회선은 2196만 7000여개 알뜰폰(MVNO) 가입회선은 896만4000여개로 전년 동기 대비 각각 7.1%, 4.7% 늘었다.

5G 핸드셋 가입자는 전년 대비 11.0% 늘어난 947만 3000명으로 전체 핸드셋 가입자 대비 5G 보급률은 84.2%로 확대됐다.

사물인터넷(IoT) 회선과 MVNO 회선을 제외한 'MNO 서비스 가입자당평균매출(ARPU)'는 3만 5646원으로 전년 동기 대비 0.3% 소폭 상승했다.

IPTV와 인터넷 사업으로 구성된 스마트홈 부문 매출은 기가인터넷 가입자 증가 등의 영향으로 전년 동기 대비 4.1% 상승한 6563억원을 기록했다.

인터넷 매출은 전년 동기 대비 7.9% 성장한 3200억원으로 집계됐다. 인터넷 가입자는 1분기 6만2000명이 순증하며 전년 대비 4.5% 늘어난 564만명으로 나타났다.

IPTV 매출은 어려운 대외환경 속에서도 가입자의 안정적 증가세에 힘입어 전년 대비 1.5% 증가한 3351억원을 기록했다. IPTV 가입자는 576만7000명으로 전년 대비 2.8% 늘었다.

AI 데이터센터(DC), 솔루션, 기업회선 등이 포함된 기업인프라 부문 수익은 4356억원으로 지난해 같은 기간 대비 6.3% 증가했다.

AIDC 사업은 기존 코로케이션에 DBO(설계·구축·운영) 매출이 늘어나며 전년 동기 대비 31.0% 증가한 1144억원을 달성해 기업인프라 부문 성장을 견인했다.

솔루션 부문 수익은 1179억원으로 전년 동기 대비 0.8% 소폭 감소했으며 기업회선 수익은 같은 기간 0.1% 줄어든 2033억원을 기록했다.

LG유플러스의 AIDC 사업은 기존 코로케이션 중심 구조에서 벗어나 DBO 사업으로 본격 확대되며 사업 영역와 수익 구조를 다변화하고 있다.

LG유플러스는 AIDC 사업의 견조한 성장 흐름에 기반해 DBO 사업을 가속화하는 한편 AI 기반 신사업 발굴을 통해 중장기적인 신규 성장 기회를 확대할 계획이다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO) 겸 최고리스크책임자(CRO)는 "LG유플러스는 통신 본업의 수익성 강화를 핵심 과제로 삼고 AX 사업의 경쟁력을 체계적으로 확보해 안정적인 수익 구조를 구축해 나가고자 한다"며 "이러한 전략적 방향을 일관되게 추진해 중장기 성장을 가속화하고 기업 가치를 지속적으로 제고해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편 LG유플러스는 주주가치 제고를 위해 오는 15일 지난해부터 매입해 온 약 800억원(장부금액 기준)의 자기주식 전량을 소각하기로 결정했다.

LG유플러스는 지난해 8월에도 장부금액 기준 약 1천억원 규모의 자기주식을 소각했다. 향후에도 지난 2024년 11월에 발표한 기업가치 제고 계획 '밸류업 플랜'에 따라 주주가치 제고 및 주주 신뢰 강화를 위한 활동을 이어갈 방침이다.

origin@newspim.com

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'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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