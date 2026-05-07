하나증권, SKT 에이닷 '구독 캘린더' 통해 투자정보 서비스 강화

리서치·시장 데이터 결합한 맞춤형 콘텐츠 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권이 SKT텔레콤의 인공지능(AI) 서비스 '에이닷'과 손잡고 투자정보 서비스 고도화에 나선다. 7일 하나증권은 SKT의 에이닷과 제휴를 통해 투자정보 서비스를 강화한다고 밝혔다.

하나증권에 따르면 에이닷의 '구독 캘린더'는 사용자가 선택한 관심 주제를 기반으로 관련 일정과 정보를 채워주는 서비스로 현재 약 160만 명이 이용하고 있다. 하나증권은 이번 협업으로 리서치 자료와 시장 정보, 주요 금융 일정 등 핵심 콘텐츠를 에이닷의 구독 캘린더와 연동해 제공할 예정이다.

[사진=하나증권]

최근 시장 변동성이 확대되면서 양질의 투자정보를 신속하게 확보하려는 수요가 증가하고 있다. 이에 하나증권은 에이닷의 AI 기능을 활용해 시장 데이터를 보다 직관적으로 전달하고, 고객의 정보 접근성과 편의성을 높일 계획이다. 아울러 콘텐츠 유통 채널을 다각화해 개인 투자자와의 접점을 확대한다는 구상이다.

조대현 하나증권 WM그룹장은 "이번 협업은 양사가 보유한 인프라를 통해 양질의 투자 정보를 보다 많은 이용자들에게 효과적으로 전달할 수 있는 계기"라며 "향후 주요 시장 일정과 투자 관련 핵심 정보들을 AI 에이전트를 활용해 다양한 방법으로 전달하며, 손님들의 자산 증대에 앞장설 것"이라고 말했다.

서비스 론칭을 기념한 이벤트도 진행한다. 에이닷 구독 캘린더를 통해 하나증권 채널을 구독하고 이벤트에 참여한 고객 전원에게 국내주식 매수 쿠폰을 지급한다. 추첨을 통해 SK하이닉스, 하나금융지주, SK텔레콤 주식도 추가로 증정할 계획이다.

rkgml925@newspim.com