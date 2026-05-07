정신아 대표 "카카오의 미래는 메신저 아닌 AI 플랫폼"

카카오톡 기반 '에이전틱 AI' 전환 선언…대화·검색·결제 연결

카나나2.5·AI 오케스트레이터 공개…5000만 이용자 생태계 구축

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 카카오가 단순 메신저 플랫폼을 넘어 '에이전틱 인공지능(AI) 플랫폼' 기업으로의 전환을 공식화했다. 카카오톡 이용자 5000만명을 기반으로 대화·검색·예약·결제까지 연결되는 AI 생태계를 구축해 새로운 성장 축을 만들겠다는 전략이다.

카카오는 7일 열린 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI 사업 전략과 플랫폼 전환 방향을 집중 공개했다. 정신아 카카오 대표는 "카카오는 이제 단순한 메신저를 넘어 5000만 이용자가 쓰는 에이전틱 AI 플랫폼으로의 전환을 시작한다"고 밝혔다.

정신아 카카오 대표이사 [사진=카카오]

에이전틱 AI는 단순 질의응답형 챗봇을 넘어 이용자 요청을 이해하고 실제 행동까지 수행하는 AI를 의미한다. 카카오는 카카오톡 안에서 이용자 대화 맥락을 이해해 정보 탐색은 물론 예약·결제까지 이어지는 형태의 서비스를 구현하겠다는 구상이다.

정 대표는 현재 글로벌 AI 서비스들이 과도한 토큰 비용과 개인정보 보호 문제를 안고 있다고 진단했다. 그러면서 "오히려 이러한 한계는 다가오는 에이전틱 AI 시대에 카카오에게 분명한 기회"라고 강조했다.

카카오는 기존 거대 단일 AI 모델 방식 대신 '경량 오케스트레이터+도메인 특화 에이전트' 구조를 채택했다고 설명했다. 최상위 AI가 이용자 의도를 분석한 뒤 쇼핑·검색·예약 등 특화 AI 에이전트에 작업을 분산시키는 구조다. 이를 통해 토큰 사용량과 응답 시간을 줄일 수 있다는 설명이다.

자체 AI 모델 경쟁력도 강조했다. 카카오는 지난해 공개한 '카나나2'에 이어 150B(1500억개 파라미터) 규모의 '카나나2.5' 공개를 예고했다. 카카오는 해당 모델이 글로벌 초거대 모델 대비 작은 규모임에도 실행 중심 AI 영역에서 높은 성능을 보인다고 설명했다.

특히 자체 개발한 토크나이저를 통해 한국어 처리 효율을 높였다고 강조했다. 카카오는 "최대 40% 수준의 학습 비용 절감과 최대 60% 수준의 추론 속도 개선 효과를 확인했다"고 밝혔다.

서비스 전략은 '카나나 in 카카오톡'과 'GPT4 카카오' 투트랙으로 전개된다. 카나나 in 카카오톡은 일반 이용자를 겨냥한 생활형 AI 서비스다. 카카오톡 대화 안에서 이용자 의도를 파악해 장소 검색, 상품 추천, 예약, 결제 등을 자연스럽게 연결한다. 카카오는 최근 '카나나 서치' 베타 서비스도 선보였다. 이용자가 채팅방을 벗어나지 않고 검색과 탐색을 수행할 수 있도록 한 것이 특징이다.

반면 GPT4 카카오는 AI 활용도가 높은 이용자를 겨냥한 프리미엄 서비스다. 카카오는 현재 누적 가입자 1100만명을 확보했으며 월간활성이용자(MAU)와 메시지 사용량 모두 전 분기 대비 2배 수준 성장했다고 밝혔다.

광고 사업과의 시너지 전략도 본격화한다. 카카오는 숏폼·동영상 콘텐츠 소비 증가에 따라 광고 인벤토리가 확대되고 있으며 광고 자동 최적화 기술 고도화로 중소형 광고주 유입도 늘고 있다고 설명했다. 이에 따라 비즈보드 외 디스플레이 광고 매출 비중은 지난해 10%대에서 올해 30% 수준까지 확대됐다.

카카오는 하반기부터 이용자들이 실제로 카카오톡 대화 과정에서 예약과 결제까지 완료하는 AI 경험이 본격화될 것으로 기대하고 있다. AI를 별도 서비스가 아닌 카카오톡 자체 경험으로 녹여내며 '국민 메신저'를 AI 플랫폼으로 진화시키겠다는 전략이다.

syu@newspim.com