이마트 노브랜드, 몽골 공략 본격화…"10년 내 50개점 출점"

연내 3개점 출점·2028년 15개 확대 계획



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 자체브랜드(PB) '노브랜드'를 앞세워 몽골 시장 공략을 본격화한다. 현지에서 검증된 상품 경쟁력을 기반으로 대형마트를 넘어 전문점 형태로 사업을 확장해 글로벌 영토를 넓히겠다는 전략이다.

이마트는 올해 대표 자체 브랜드(PB) 노브랜드가 몽골 시장에 전문점 형태로 진출한다고 7일 밝혔다.

몽골 이마트 내 노브랜드 코너에서 현지 고객들이 구매하는 모습. 이마트는 연내 노브랜드 전문점 3곳 오픈 및 10년 내 50개점 확대 오픈을 목표로 하고 있다. [사진=이마트 제공]

연내 노브랜드 전문점 3개를 개설하고, 오는 2028년까지 15개, 장기적으로는 10년 내 50개까지 확대할 계획이다. 출점 확대와 함께 전용 물류 클러스터를 구축해 안정적인 공급망과 점포 네트워크도 마련한다는 구상이다.

이번 진출은 몽골 내 이마트에서 확인된 노브랜드의 높은 수요가 배경으로 꼽힌다. 몽골은 전체 인구 170만명의 절반가량이 수도 울란바토르에 집중된 구조로, 한 곳에서 장보기를 해결하려는 '원스톱 쇼핑' 수요가 큰 시장이다.

이마트는 지난 2016년 첫 진출 이후 현재 6개 점포를 운영하며 핵심 유통 채널로 자리 잡았다. 주말 하루 평균 방문객이 3만명 가까이 돌 정도로 몽골의 핵심 유통 채널로 성장했다.

노브랜드는 현지에서도 '가성비' 경쟁력을 앞세워 빠르게 안착했다. 현재 몽골 이마트에서 판매되는 노브랜드 상품은 800여 종에 달하며, 지난해 치즈 스낵 5만 개, 비스킷 10만 개, 주스류 400톤이 팔렸다. 연 매출도 100억원을 돌파하며 성장세를 이어가고 있다.

강영석 이마트 해외사업 담당은 "몽골 이마트의 성공을 통해 노브랜드가 가진 차별화된 상품 경쟁력이 현지 소비자들에게 충분히 통한다는 것을 확인했다"며 "현지 파트너사와의 협력을 바탕으로 전문점을 본격 확대, 몽골 유통 시장 내 이마트와 노브랜드의 위상을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

이마트는 라오스와 태국 등 동남아 시장에서의 흥행 경험도 몽골 확장의 발판으로 보고 있다. 지난달 28일 현지 파트너사 'SKY Hypermarket LLC(알타이홀딩스 자회사)'와 협력해 '마스터 프랜차이즈' 방식으로 운영한다. 이번 협약은 기존 몽골 이마트 운영을 통해 축적된 양사의 협력을 전문점 영역까지 확장한 것으로, 이를 계기로 K-PB 브랜드로서 입지를 강화한다는 방침이다.

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