글로벌 홍보 'K-인플루언서' 역대 최다 지원속 98개국서 1152명 뽑혀

134개국 4184명 몰려 한국문화 관심 급증 확인

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 유튜브 채널을 통해 한국문화를 전 세계에 알릴 '제7기 케이(K)-인플루언서' 1152명을 98개국에서 선발했다. 이들은 7일 오후 아리랑국제방송 스튜디오에서 열리는 발대식을 기점으로 본격적인 활동에 나선다.

한국문화를 전 세계에 알릴 '제7기 케이(K)-인플루언서' 발대식이 열린다. 사진은 2025년 열린 발대식. [사진= 문체부]

2020년 시작된 케이-인플루언서 사업은 한국에 우호적인 외국인 콘텐츠 창작자를 발굴해 이들이 제작한 영상으로 한국문화를 자연스럽게 알리는 사업이다. 올해 공개 모집에는 134개국 4184명이 지원해 역대 최다 기록을 세웠다. 지난해 1765명에서 두 배 이상 급증한 수치로, 한국문화에 대한 세계의 관심이 갈수록 높아지고 있음을 보여준다.

지원자 비율은 아시아가 37.3%로 가장 높았으며, 남아메리카(19.6%), 아프리카(19.4%), 유럽(11.6%)이 뒤를 이었다. 문체부는 콘텐츠 기획력과 한국문화 홍보 의지 등을 종합 평가해 98개국 1,152명(국내 거주 122명, 해외 거주 1,030명)을 최종 선발했다.

7기에는 이미 두꺼운 구독자층을 보유한 창작자들도 합류했다. 멕시코 주요 명소에서 케이팝 댄스를 선보이는 '아이 캔디 댄스 크루(Eye Candy Dance Crew, 구독자 33만 7000명)'와 한국 지하철역 탐방 시리즈로 주목받은 태국의 '아이야팟 완카위산트(구독자 10만 5000명)' 등이 대표적이다. 2024년 우수 활동가로 선정된 바 있는 아이야팟 완카위산트는 "살아있는 문화로서의 한국을 보여주고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이날 발대식에는 국내 거주 외국인 활동가 100여 명이 현장에 참석하며, 해외 거주 활동가는 공식 유튜브 채널 생중계로 함께한다. 활동가들은 한국의 문화·역사·전통·일상을 담은 콘텐츠를 제작하고, 해외에서 열리는 한국문화 행사를 취재하는 역할을 맡는다.

문체부 담당자는 "케이-인플루언서는 단순한 콘텐츠 제작자를 넘어 한국문화를 세계에 알리는 홍보대사"라며 "이들에 대한 교육과 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com